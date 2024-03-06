***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerISIN Kodu TRYALBT00200Fonun İhraç Edilme Tarihi 22.11.2023Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)Ali Ercan Yönetim Kurulu BaşkanıAltuğ Dayıoğlu Genel MüdürTaliye Yeşilürdü Gayrimenkul Değerleme UzmanıFon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslarİbrahim Başügüdücü 17 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar LisansıOğuzhan Özer 13 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar LisansıMustafa Başalp 13 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar LisansıOrçun Berkay Kaya 6 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar LisansıFiliz Özcan 16 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1255894BIST