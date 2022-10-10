***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.10.2022 15:12
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,92
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,81
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,81
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
23289,85
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 32,05
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 32,05
- Kurucu (%)
% 100
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 38,58
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,43
d) Diğer Giderler (%)
% 24,94
Açıklamalar
30.09.2022 Dönemi Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069870
BIST
15:123.587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 19,44
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
15:1218,5801
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0359
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
15:1218,0527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0490
|Açılış
|: 18,0205
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
15:121.001,62
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -12,91
|Açılış
|: 1.001,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.000,25
BIST En Aktif Hisseler15:10
|CRFSA
|44,32
|84.951.761
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.398.660
|% 9,96
|
|RTALB
|8,62
|116.366.509
|% 9,95
|
|ULUUN
|31,60
|326.704.200
|% 9,95
|
|JANTS
|90,05
|385.290.322
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,20
|374.285
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|46.455.393
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|480.874
|% -7,60
|
|MARTI
|4,67
|131.534.247
|% -6,60
|
|PRDGS
|4,33
|76.647.488
|% -6,48
|
|THYAO
|85,95
|4.309.008.357
|% 2,08
|
|EKGYO
|4,34
|1.896.780.130
|% 0,93
|
|SASA
|85,80
|1.815.876.320
|% -1,44
|
|SISE
|30,22
|1.641.206.619
|% 1,55
|
|ASELS
|32,08
|1.570.733.736
|% 1,91
|
|EKGYO
|4,34
|1.896.780.130
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,70
|224.622.117
|% -3,95
|
|YKBNK
|8,11
|907.817.151
|% -0,37
|
|DOHOL
|5,33
|590.459.558
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,27
|794.979.567
|% -0,96
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5743
|18,5788
|% -0,20
|
|Euro
|18,0263
|18,0456
|% -0,31
|
|Sterlin
|20,4846
|20,5874
|% -0,46
|
|Frank
|18,5356
|18,6473
|% -0,57
|
|Riyal
|4,9263
|4,9510
|% -0,23
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.678
|-16,78
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.002
|-13,02
|
|Cumhuriyet
|6.696
|6.797
|-87,00
|
|Tam
|6.735
|6.784
|-147,00
|
|Yarım
|3.281
|3.317
|-71,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.658
|-36,00
|
|Gümüş.Ons
|19,85
|19,87
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,83
|-0,24
|
|B. Petrol
|97,17
|97,17
|-0,75
|
Seans Raporu
15:10
daha fazla
-
15:25POLTK
Yüzde 4.46 oranında artışla 707.70 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 918 adet işlem
-
15:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 58 artarak (% 0.45 ) 3, 933
-
15:24XU100
Endeks 3, 589 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 38, 694.00 milyon TL de
-
15:24BMSTL
Yüzde 4.21 oranında artışla 22.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 912, 869 adet işlem
-
15:23SEGYO
Yüzde 4.65 oranında artışla 1.35 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 008, 915 adet işlem