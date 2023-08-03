***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
03.08.2023 15:24
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Allbatross Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yeni Unvan
Allbatross Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
02/08/2023
Açıklamalar
BVM fonun unvanına TL ibaresi eklenmiş olup 27.07.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180279
BIST
'
15:347.218
En Düşük
|Değişim
|: -0,55%
|| -40,09
|Açılış
|: 7.296
|
|Önceki Kapanış
|: 7.259
|
7.215
En Yüksek
7.366
15:3426,9684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0468
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,4475
En Düşük
26,9249
15:3429,6171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1361
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,9952
En Düşük
29,4501
15:341.674,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,88
|Açılış
|: 1.674,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,32
|
1.707,56
En Düşük
1.673,10
BIST En Aktif Hisseler15:34
|KLSER
|44,24
|131.069.760
|% 10,00
|
|ATAKP
|69,90
|595.258.141
|% 9,99
|
|FZLGY
|14,31
|122.770.499
|% 9,99
|
|ERCB
|153,10
|495.045.488
|% 9,99
|
|SDTTR
|274,30
|1.219.547.297
|% 9,98
|
|TUKAS
|9,36
|1.184.531.572
|% -10,00
|
|MACKO
|102,00
|558.359.917
|% -9,97
|
|AVHOL
|102,10
|7.466.471
|% -9,96
|
|EDIP
|17,28
|52.500.061
|% -9,95
|
|PCILT
|31,30
|406.772.536
|% -8,69
|
|ASTOR
|114,80
|5.964.151.237
|% 0,44
|
|THYAO
|235,20
|5.259.876.080
|% -0,55
|
|EKGYO
|8,77
|3.803.781.821
|% 1,74
|
|KONTR
|242,90
|3.640.651.785
|% 6,12
|
|ASELS
|76,25
|3.498.417.100
|% -3,11
|
|EKGYO
|8,77
|3.803.781.821
|% 1,74
|
|YKBNK
|14,19
|3.246.016.386
|% -1,46
|
|ZOREN
|4,31
|773.482.320
|% 0,23
|
|SKBNK
|3,09
|515.971.620
|% -2,22
|
|ISCTR
|15,46
|2.459.211.992
|% -1,84
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9564
|26,9684
|% 0,17
|
|Euro
|29,5674
|29,6171
|% 0,46
|
|Sterlin
|34,0135
|34,1841
|% -0,44
|
|Frank
|30,6529
|30,8376
|% 0,16
|
|Riyal
|7,1671
|7,2031
|% 0,04
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|3,01
|
|Altın Gr.
|1.673
|1.674
|-3,68
|
|Cumhuriyet
|11.189
|11.358
|-80,00
|
|Tam
|10.937
|11.020
|-62,00
|
|Yarım
|5.473
|5.535
|-32,00
|
|Çeyrek
|2.736
|2.768
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,56
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|20,31
|20,33
|-0,24
|
|B. Petrol
|83,20
|83,20
|0,00
|
Seans Raporu
15:34
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15:48PCILT
Yüzde -8.98 oranında düşüşle 31.20 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 563, 220 adet işlem
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15:47METRO
Yüzde -4.41 oranında düşüşle 2.17 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 516, 030 adet işlem
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15:46XU100
Endeks 7, 252 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 09 altında . İşlem hacmi 99, 989.00 milyon TL de
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15:46UZERB
Yüzde -5.71 oranında düşüşle 254.40 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 562 adet işlem
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15:45MARKA
Yüzde -3.33 oranında düşüşle 11.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 335, 232 adet işlem