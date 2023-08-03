***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanAllbatross Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Yeni UnvanAllbatross Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi02/08/2023AçıklamalarBVM fonun unvanına TL ibaresi eklenmiş olup 27.07.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180279BIST