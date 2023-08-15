***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanAllbatross Portföy Anka Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Yeni UnvanAllbatross Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi15/08/2023AçıklamalarAEV fonunun unvanı Allbatross Portföy ihracatçı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) olarak değiştirilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185620BIST