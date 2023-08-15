***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanAllbatross Portföy Key Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Yeni UnvanAllbatross Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon( Hisse Senedi Yoğun Fon)Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi15/08/2023AçıklamalarAOJ fonunun unvanı Allbatross Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon ( Hisse Senedi Yoğun Fon) olarak değiştirilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185621BIST