***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
15.08.2023 16:48
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Allbatross Portföy Key Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yeni Unvan
Allbatross Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon( Hisse Senedi Yoğun Fon)
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
15/08/2023
Açıklamalar
AOJ fonunun unvanı Allbatross Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon ( Hisse Senedi Yoğun Fon) olarak değiştirilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185621
BIST
'
17:157.657
En Düşük
|Değişim
|: -1,04%
|| -80,32
|Açılış
|: 7.764
|
|Önceki Kapanış
|: 7.737
|
7.615
En Yüksek
7.795
17:1527,0519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0452
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1050
|
27,0752
En Düşük
27,0085
17:1529,6071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1334
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,6558
En Düşük
29,4400
17:151.656,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,56
|Açılış
|: 1.656,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.656,19
|
1.660,56
En Düşük
1.648,21
BIST En Aktif Hisseler17:15
|BARMA
|19,91
|23.902.791
|% 10,00
|
|FORTE
|116,70
|84.231.259
|% 9,99
|
|RUBNS
|47,62
|717.224.072
|% 9,98
|
|OBASE
|24,48
|104.197.648
|% 9,97
|
|KAYSE
|38,16
|1.193.987.106
|% 9,97
|
|SDTTR
|360,00
|537.565.883
|% -9,98
|
|ONCSM
|239,90
|537.227.615
|% -8,64
|
|KLSER
|66,25
|1.896.060.379
|% -4,19
|
|CWENE
|353,30
|771.341.960
|% -3,99
|
|YYLGD
|16,94
|164.258.188
|% -3,75
|
|ASTOR
|141,00
|10.010.892.218
|% 0,71
|
|EUPWR
|195,30
|2.365.932.937
|% -3,70
|
|KLSER
|66,25
|1.896.060.379
|% -4,19
|
|AKFYE
|17,32
|1.329.120.641
|% 2,85
|
|KAYSE
|38,16
|1.193.987.106
|% 9,97
|
|AKFYE
|17,32
|1.329.120.641
|% 2,85
|
|ASTOR
|141,00
|10.010.892.218
|% 0,71
|
|ASGYO
|17,90
|1.052.657.663
|% 0,73
|
|FZLGY
|15,99
|610.031.009
|% 8,04
|
|GOKNR
|21,56
|706.820.687
|% 3,45
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0407
|27,0519
|% 0,17
|
|Euro
|29,5826
|29,6071
|% 0,45
|
|Sterlin
|34,3329
|34,5051
|% 0,53
|
|Frank
|30,7296
|30,9147
|% 0,33
|
|Riyal
|7,1921
|7,2282
|% 0,22
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|-2,38
|
|Altın Gr.
|1.656
|1.656
|0,23
|
|Cumhuriyet
|11.331
|11.502
|-11,00
|
|Tam
|11.101
|11.178
|-28,00
|
|Yarım
|5.568
|5.615
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.775
|2.807
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,43
|22,46
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|19,57
|19,58
|-0,05
|
|B. Petrol
|85,17
|85,17
|-1,04
|
Seans Raporu
17:15
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-
17:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -103, 77 kaybederek (% -1.24 ) 8, 260
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17:29
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TMSN, AYEN
-
17:29XU100
Endeks 7, 656 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 05 altında . İşlem hacmi 121, 665.00 milyon TL de
-
17:29TOASO
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 279.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 041, 669 adet işlem
-
17:28PSDTC
Yüzde -6.38 oranında düşüşle 60.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 359, 598 adet işlem