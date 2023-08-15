Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği

15.08.2023 16:48
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği


***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )

Türkçe
Fon Unvan Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Eski Unvan
Allbatross Portföy Key Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yeni Unvan
Allbatross Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon( Hisse Senedi Yoğun Fon)
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
15/08/2023
Açıklamalar

AOJ fonunun unvanı Allbatross Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon ( Hisse Senedi Yoğun Fon) olarak değiştirilmiştir.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185621


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:157.657
Değişim :  -1,04% |  -80,32
Açılış :  7.764  
Önceki Kapanış :  7.737  
En Düşük
7.615 En Yüksek
7.795
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:15
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BARMA 19,91 23.902.791 % 10,00  
FORTE 116,70 84.231.259 % 9,99  
RUBNS 47,62 717.224.072 % 9,98  
OBASE 24,48 104.197.648 % 9,97  
KAYSE 38,16 1.193.987.106 % 9,97  
daha fazla
17:15 Alış Satış %  
Dolar 27,0407 27,0519 % 0,17  
Euro 29,5826 29,6071 % 0,45  
Sterlin 34,3329 34,5051 % 0,53  
Frank 30,7296 30,9147 % 0,33  
Riyal 7,1921 7,2282 % 0,22  
daha fazla
17:15 Alış Satış %  
Altın Ons 1.905 1.905 -2,38  
Altın Gr. 1.656 1.656 0,23  
Cumhuriyet 11.331 11.502 -11,00  
Tam 11.101 11.178 -28,00  
Yarım 5.568 5.615 -14,00  
Çeyrek 2.775 2.807 -7,00  
Gümüş.Ons 22,43 22,46 -0,15  
Gümüş Gr. 19,57 19,58 -0,05  
B. Petrol 85,17 85,17 -1,04  
Seans Raporu 17:15
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru