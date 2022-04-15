***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
15.04.2022 12:55
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından,
20.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 6.000.000 TL olan Şirketimiz
çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 4.000.000 TL artırılarak 10.000.000 TL'ye
çıkartılmasına ilişkin
başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun
E-12233903-350.05.01-20020 sayılı ve
11.04.2022 tarihli yazısı ile olumlu karşılanmıştır.
Süreç hakkında gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021057
BIST
14:152.485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 9,38
|Açılış
|: 2.475
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|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.485
En Düşük
2.472
14:1514,6425
En Yüksek
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|: 0,27%
|| 0,0388
|Açılış
|: 14,6220
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|Önceki Kapanış
|: 14,6250
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14,6458
En Düşük
14,5874
14:1515,8508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0006
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|: 15,8050
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|Önceki Kapanış
|: 15,7500
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15,8810
En Düşük
15,7927
14:15929,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,14
|Açılış
|: 929,25
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|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,42
En Düşük
925,72
BIST En Aktif Hisseler14:15
|IHAAS
|16,94
|18.280.297
|% 10,00
|
|OYYAT
|54,10
|168.145.046
|% 9,96
|
|SUMAS
|87,25
|848.087
|% 9,96
|
|MANAS
|24,32
|31.074.124
|% 9,95
|
|PEKGY
|1,17
|63.484.417
|% 8,33
|
|ERSU
|4,87
|42.624.870
|% -8,11
|
|OYLUM
|2,34
|5.616.326
|% -4,10
|
|ALBRK
|1,91
|28.213.432
|% -3,54
|
|CASA
|119,90
|189.954
|% -3,23
|
|GOLTS
|46,44
|5.618.365
|% -3,05
|
|THYAO
|37,42
|1.227.326.331
|% 0,16
|
|EKGYO
|2,92
|1.098.053.766
|% -2,01
|
|GARAN
|13,67
|733.509.700
|% -0,22
|
|SAHOL
|21,96
|720.677.293
|% 1,10
|
|SISE
|17,41
|632.563.938
|% 0,35
|
|EKGYO
|2,92
|1.098.053.766
|% -2,01
|
|TSKB
|1,87
|373.795.826
|% 1,08
|
|ODAS
|2,35
|314.937.951
|% 1,73
|
|YKBNK
|5,14
|524.813.912
|% 0,00
|
|KARSN
|5,48
|468.385.796
|% 1,86
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6390
|14,6425
|% 0,27
|
|Euro
|15,8290
|15,8508
|% 0,00
|
|Sterlin
|19,0631
|19,1587
|% 0,07
|
|Frank
|15,4779
|15,5711
|% 0,26
|
|Riyal
|3,8922
|3,9117
|% 0,21
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,16
|
|Altın Gr.
|929
|929
|2,14
|
|Cumhuriyet
|6.148
|6.241
|16,00
|
|Tam
|6.119
|6.271
|10,78
|
|Yarım
|2.958
|3.033
|5,21
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,10
|0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|