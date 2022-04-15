***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAllbatross Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından,20.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 6.000.000 TL olan Şirketimizçıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 4.000.000 TL artırılarak 10.000.000 TL'yeçıkartılmasına ilişkinbaşvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nunE-12233903-350.05.01-20020 sayılı ve11.04.2022 tarihli yazısı ile olumlu karşılanmıştır.Süreç hakkında gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021057BIST