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***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

15.04.2022 12:55
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından, 
20.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 6.000.000 TL olan Şirketimiz 
çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 4.000.000 TL artırılarak 10.000.000 TL'ye 
çıkartılmasına ilişkin
 başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun
E-12233903-350.05.01-20020 sayılı ve 
11.04.2022 tarihli yazısı ile olumlu karşılanmıştır.
  Süreç hakkında gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır.   Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021057


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Tam 6.119 6.271 10,78  
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