***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasa Kurulu'nun 21.04.2022 tarihli ve E-12233903-305.01.01-20538 sayılı izin yazısı ile aşağıda unvanları yer alan şemsiye fonların kuruluşuna izin verilmiştir.1. Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon2. Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu3. Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon4. Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024204BIST