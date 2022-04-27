***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
27.04.2022 13:28
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasa Kurulu'nun 21.04.2022 tarihli ve E-12233903-305.01.01-20538 sayılı izin yazısı ile aşağıda unvanları yer alan şemsiye fonların kuruluşuna izin verilmiştir.
1. Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon
2. Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu
3. Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon
4. Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024204
BIST
13:412.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -2,80
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.440
En Düşük
2.399
13:4114,8267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0281
|Açılış
|: 14,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8267
En Düşük
14,7775
13:4115,7381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0085
|Açılış
|: 15,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,7886
En Düşük
15,6882
13:41903,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,47
|Açılış
|: 903,89
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
907,90
En Düşük
898,41
BIST En Aktif Hisseler13:39
|UFUK
|25,96
|1.432.966
|% 10,00
|
|ACSEL
|47,42
|54.146.123
|% 9,97
|
|PKART
|17,11
|11.848.324
|% 9,96
|
|OTTO
|37,26
|1.499.845
|% 9,91
|
|DAGHL
|33,98
|5.971.499
|% 9,54
|
|EUHOL
|2,55
|38.732.126
|% -9,89
|
|ALBRK
|1,33
|34.569.224
|% -7,47
|
|SAFKR
|7,28
|56.608.819
|% -7,02
|
|GENTS
|4,06
|10.493.102
|% -5,36
|
|MMCAS
|2,66
|145.896
|% -5,34
|
|THYAO
|38,68
|2.113.589.540
|% -1,07
|
|KRDMD
|14,80
|1.379.128.581
|% 1,02
|
|EREGL
|33,42
|1.216.228.205
|% 1,03
|
|SISE
|17,50
|1.065.998.488
|% -0,62
|
|ASELS
|25,02
|989.995.360
|% -2,27
|
|EKGYO
|2,60
|672.629.254
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,88
|966.731.018
|% -1,21
|
|ODAS
|2,37
|319.926.660
|% 0,00
|
|TSKB
|1,86
|177.186.196
|% -2,62
|
|KRDMD
|14,80
|1.379.128.581
|% 1,02
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8188
|14,8268
|% 0,19
|
|Euro
|15,7289
|15,7392
|% -0,05
|
|Sterlin
|18,5998
|18,6931
|% 0,28
|
|Frank
|15,3172
|15,4095
|% 0,05
|
|Riyal
|3,9398
|3,9596
|% 0,19
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-9,53
|
|Altın Gr.
|903
|903
|-2,86
|
|Cumhuriyet
|6.013
|6.104
|-32,00
|
|Tam
|5.988
|6.137
|-30,92
|
|Yarım
|2.894
|2.969
|-14,96
|
|Çeyrek
|1.452
|1.484
|-7,47
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,60
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,25
|0,05
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,51
|