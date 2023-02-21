***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
21.02.2023 13:19
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından, 20.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 12.500.000 TL olan Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 5.000.000 TL artırılarak 17.500.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-12233903-350.05.01-33477 sayılı ve 20.02.2023 tarihli yazısı ile olumlu karşılanmıştır.
Süreç hakkında gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115509
BIST
18:055.149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,46
|Açılış
|: 5.150
|
|Önceki Kapanış
|: 5.149
|
5.265
En Düşük
5.136
18:0518,8758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0137
|Açılış
|: 19,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1730
|
18,9994
En Düşük
18,8211
18:0520,1483
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0087
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4700
|
20,4591
En Düşük
20,0427
18:051.113,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,96
|Açılış
|: 1.113,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.116,89
|
1.125,13
En Düşük
1.110,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KRDMD
|25,08
|4.763.967.766
|% 10,00
|
|VKGYO
|4,73
|118.179.694
|% 10,00
|
|MRSHL
|685,40
|65.935.791
|% 10,00
|
|EYGYO
|16,72
|143.366.375
|% 10,00
|
|KONYA
|4.774,00
|90.115.385
|% 10,00
|
|VKING
|31,10
|20.287.116
|% -7,44
|
|YBTAS
|87.300,00
|2.422.399
|% -6,63
|
|SANEL
|14,45
|10.113.027
|% -6,47
|
|MEDTR
|31,10
|39.307.778
|% -6,33
|
|ONCSM
|71,95
|82.410.571
|% -5,70
|
|EREGL
|49,86
|12.882.343.194
|% 1,09
|
|KRDMD
|25,08
|4.763.967.766
|% 10,00
|
|SISE
|46,70
|4.683.860.362
|% -1,68
|
|THYAO
|137,50
|4.068.703.889
|% -2,69
|
|EKGYO
|8,93
|3.765.037.893
|% 9,98
|
|EKGYO
|8,93
|3.765.037.893
|% 9,98
|
|EREGL
|49,86
|12.882.343.194
|% 1,09
|
|KRDMD
|25,08
|4.763.967.766
|% 10,00
|
|PETKM
|17,08
|3.244.231.060
|% 2,28
|
|AKBNK
|15,90
|2.196.464.257
|% -0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8712
|18,8758
|% 0,07
|
|Euro
|20,1393
|20,1483
|% -0,04
|
|Sterlin
|22,8098
|22,9242
|% 0,76
|
|Frank
|20,2779
|20,4000
|% -0,37
|
|Riyal
|5,0152
|5,0403
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-4,43
|
|Altın Gr.
|1.116
|1.116
|-0,73
|
|Cumhuriyet
|7.609
|7.724
|5,00
|
|Tam
|7.651
|7.721
|42,00
|
|Yarım
|3.738
|3.778
|20,00
|
|Çeyrek
|1.869
|1.889
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,92
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|13,31
|13,33
|0,07
|
|B. Petrol
|82,69
|82,69
|-1,38
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YBTAS
Yüzde -3.74 oranında düşüşle 90, 000.00 lira fiyatla işlem gören hissede 14 adet işlem
-
17:58TUCLK
Yüzde 9.99 oranında artışla 34.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 021, 837 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 5, 168 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 36 üstünde . İşlem hacmi 75, 949.00 milyon TL de
-
17:57KRDMA
Yüzde 9.97 oranında artışla 23.60 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 307, 456 adet işlem
-
17:56TKNSA
Yüzde 4.50 oranında artışla 18.58 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 162, 079 adet işlem