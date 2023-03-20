***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
20.03.2023 15:06
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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21.02.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından, 20.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 12.500.000 TL olan Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 5.000.000 TL artırılarak 17.500.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-12233903-350.05.01-33477 sayılı ve 20.02.2023 tarihli yazısı ile olumlu karşılanmıştır.
Sermaye artırımına ilişkin tescil işlemleri 20.03.2023 tarihinde tamamlanmış olup, 20.03.2023 tarihli ve 10793 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmış olup, sermaye artırımına ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi ektedir. 17.500.000 TL'nin tamamı nakden ödenmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126264
BIST
18:004.975
En Yüksek
|Değişim
|: -3,13%
|| -160,97
|Açılış
|: 5.120
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.137
En Düşük
4.971
18:0019,0197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0050
|Açılış
|: 19,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,0320
En Düşük
18,9722
18:0020,4035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1335
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4900
|
20,4143
En Düşük
20,2229
18:001.204,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -11,83
|Açılış
|: 1.204,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.216,37
|
1.229,04
En Düşük
1.202,17
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ESCAR
|104,50
|216.017.850
|% 10,00
|
|CLEBI
|545,70
|94.055.591
|% 10,00
|
|GOKNR
|23,56
|827.627.188
|% 9,99
|
|ULUSE
|168,40
|211.793.542
|% 9,99
|
|EMKEL
|14,21
|327.194.910
|% 9,98
|
|YEOTK
|70,65
|428.330.580
|% -10,00
|
|MARKA
|9,54
|5.155.426
|% -10,00
|
|ONCSM
|110,70
|114.912.827
|% -10,00
|
|ALFAS
|329,70
|1.288.808.715
|% -9,99
|
|BVSAN
|57,75
|291.689.255
|% -9,98
|
|ASTOR
|58,45
|8.597.323.014
|% -9,94
|
|ISCTR
|14,00
|5.031.175.162
|% -4,89
|
|KOZAL
|20,88
|4.636.356.655
|% 1,56
|
|EREGL
|37,02
|4.476.800.279
|% -2,58
|
|ASELS
|55,45
|4.105.716.604
|% -3,31
|
|ISCTR
|14,00
|5.031.175.162
|% -4,89
|
|KOZAL
|20,88
|4.636.356.655
|% 1,56
|
|YKBNK
|10,28
|1.900.649.086
|% -0,32
|
|EKGYO
|6,81
|1.198.377.228
|% -3,81
|
|ASTOR
|58,45
|8.597.323.014
|% -9,94
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0126
|19,0197
|% 0,03
|
|Euro
|20,3939
|20,4073
|% 0,68
|
|Sterlin
|23,2169
|23,3334
|% 0,55
|
|Frank
|20,4293
|20,5523
|% -0,11
|
|Riyal
|5,0455
|5,0708
|% -0,03
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.972
|1.972
|-17,14
|
|Altın Gr.
|1.204
|1.205
|-11,83
|
|Cumhuriyet
|8.109
|8.232
|-30,00
|
|Tam
|8.111
|8.204
|218,00
|
|Yarım
|3.976
|4.015
|107,00
|
|Çeyrek
|1.988
|2.007
|53,00
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,48
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|13,71
|13,72
|-0,11
|
|B. Petrol
|72,80
|72,80
|-0,17
|
Seans Raporu
18:00
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, GARAN, TOASO
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -104, 95 kaybederek (% -2.28 ) 4, 505
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GOKNR, ANELE, MERKO, MEPET, ULUSE, CLEBI, EMKEL, GEREL, FENER
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SDTTR, AZTEK, ONCSM, ASTOR, MARKA
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17:56
TERA, UFUK, MERKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında