***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.01.2024 15:59
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İSFA İslâmi Finans Danışma Komitesi'nden alınan icazet belgesi ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233099
BIST
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16:297.572
En Düşük
|Değişim
|: 0,32%
|| 24,30
|Açılış
|: 7.570
|
|Önceki Kapanış
|: 7.548
|
7.532
En Yüksek
7.586
16:2929,8427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0880
|Açılış
|: 29,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8650
|
29,9191
En Düşük
29,6586
16:2932,6149
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0696
|Açılış
|: 32,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6500
|
32,7877
En Düşük
32,4836
16:291.957,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,64
|Açılış
|: 1.957,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.954,84
|
1.966,57
En Düşük
1.948,57
BIST En Aktif Hisseler16:27
|AYCES
|715,00
|126.164.784
|% 10,00
|
|KRSTL
|14,19
|106.600.294
|% 10,00
|
|DIRIT
|13,09
|3.788.138
|% 10,00
|
|SDTTR
|295,25
|304.873.695
|% 9,96
|
|GARFA
|91,75
|79.503.243
|% 9,95
|
|MMCAS
|8,37
|1.469.444
|% -10,00
|
|VKING
|29,58
|32.533.463
|% -5,80
|
|GUBRF
|152,50
|2.437.117.636
|% -5,63
|
|SANEL
|28,64
|9.070.678
|% -5,48
|
|QNBFB
|292,00
|5.634.498
|% -4,89
|
|THYAO
|234,20
|3.977.334.328
|% 0,39
|
|ISCTR
|23,04
|2.493.017.736
|% 0,35
|
|GUBRF
|152,50
|2.437.117.636
|% -5,63
|
|YKBNK
|19,83
|1.949.893.824
|% -0,40
|
|AKBNK
|36,44
|1.861.760.317
|% 0,39
|
|ZOREN
|4,51
|1.150.892.489
|% 6,12
|
|EKGYO
|7,47
|1.298.358.936
|% 2,89
|
|QUAGR
|4,17
|505.299.096
|% -1,18
|
|ISCTR
|23,04
|2.493.017.736
|% 0,35
|
|BEGYO
|3,60
|374.376.434
|% 5,57
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8360
|29,8409
|% 0,29
|
|Euro
|32,5570
|32,5690
|% -0,35
|
|Sterlin
|37,6959
|37,8850
|% 0,20
|
|Frank
|34,8532
|35,0632
|% -0,01
|
|Riyal
|7,9329
|7,9727
|% 0,29
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,89
|22,92
|% 0,66
|
|Platin
|947,02
|949,47
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.024,75
|1.030,17
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,45
|78,45
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.027,46
|2.027,80
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:27
daha fazla
-
16:43KCAER
Yüzde 8.11 oranında artışla 31.72 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 204, 248 adet işlem
-
16:42OZKGY
Yüzde 4.55 oranında artışla 8.05 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 595, 756 adet işlem
-
16:42OZKGY
Yüzde 4.55 oranında artışla 8.05 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 595, 756 adet işlem
-
16:41KBORU
Yüzde 8.52 oranında artışla 46.36 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 729, 824 adet işlem
-
16:40XU100
Endeks 7, 564 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 49, 065.00 milyon TL de