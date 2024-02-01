***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.02.2024 13:26
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasa Kurulu'nun 17.01.2024 tarihli ve E-12233903-305.01.01-48248 sayılı izin yazısı ile aşağıda unvanı yer alan şemsiye fonun kuruluşuna izin verilmiştir.
1. Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246031
BIST
'
15:098.672
En Düşük
|Değişim
|: 2,06%
|| 175,05
|Açılış
|: 8.514
|
|Önceki Kapanış
|: 8.497
|
8.514
En Yüksek
8.674
15:0930,3712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0275
|Açılış
|: 30,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,3761
En Düşük
30,2613
15:0932,9251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,1016
|Açılış
|: 32,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
32,9495
En Düşük
32,7715
15:091.985,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 1,01
|Açılış
|: 1.985,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.984,07
|
2.000,89
En Düşük
1.982,28
BIST En Aktif Hisseler15:07
|METUR
|8,56
|40.177.014
|% 40,10
|
|DOFER
|43,56
|284.980.076
|% 10,00
|
|ISATR
|1.178.970,00
|1.178.970
|% 10,00
|
|AVHOL
|38,78
|77.485.261
|% 9,98
|
|MOBTL
|5,40
|155.398.538
|% 9,98
|
|KBORU
|136,00
|41.367.936
|% -9,99
|
|DIRIT
|17,66
|5.185.541
|% -9,99
|
|AZTEK
|146,10
|862.444.191
|% -9,98
|
|BAYRK
|41,92
|13.516.464
|% -9,97
|
|SELGD
|37,34
|23.115.621
|% -8,93
|
|THYAO
|276,00
|6.483.363.260
|% 1,19
|
|YKBNK
|22,30
|3.406.604.073
|% 2,11
|
|TUPRS
|155,20
|3.401.684.749
|% 3,47
|
|KCHOL
|170,00
|3.211.633.974
|% 5,79
|
|AKBNK
|40,28
|2.603.832.108
|% 1,87
|
|EKGYO
|10,25
|2.503.289.687
|% 1,99
|
|YKBNK
|22,30
|3.406.604.073
|% 2,11
|
|AKFGY
|2,10
|249.270.313
|% 2,44
|
|ZOREN
|4,73
|493.022.567
|% 1,50
|
|ISCTR
|25,94
|2.381.691.983
|% 1,17
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3652
|30,3721
|% 0,09
|
|Euro
|32,9041
|32,9233
|% 0,30
|
|Sterlin
|38,3075
|38,4996
|% -0,07
|
|Frank
|35,0648
|35,2761
|% 0,13
|
|Riyal
|8,0743
|8,1148
|% 0,07
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,65
|22,69
|% 0,66
|
|Platin
|911,42
|913,40
|% 0,66
|
|Paladyum
|965,55
|969,65
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,28
|81,28
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,75
|2.033,06
|% 0,66
|