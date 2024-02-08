***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGenel Müdür görevini yürütmekte olan Bahadır Tonguç Kurumumuzdan ayrılmış olup, yeni atamaya ilişkin süreç devam etmektedir.Tebliğ gereği bildirim süresinin tamamlanmasını takiben yeni atamaya ilişkin bilgi, şirketin internet sitesinde ve KAP "Genel Bilgi Formu" güncellenerek ilan edilecektir.Bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248110BIST