***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.02.2024 15:26
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Genel Müdür görevini yürütmekte olan Bahadır Tonguç Kurumumuzdan ayrılmış olup, yeni atamaya ilişkin süreç devam etmektedir.
Tebliğ gereği bildirim süresinin tamamlanmasını takiben yeni atamaya ilişkin bilgi, şirketin internet sitesinde ve KAP "Genel Bilgi Formu" güncellenerek ilan edilecektir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248110
BIST
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18:058.950
En Düşük
|Değişim
|: 1,21%
|| 106,78
|Açılış
|: 8.862
|
|Önceki Kapanış
|: 8.843
|
8.862
En Yüksek
8.990
18:0530,6095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0266
|Açılış
|: 30,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7000
|
30,6141
En Düşük
30,4776
18:0533,0243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0448
|Açılış
|: 32,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0500
|
33,1144
En Düşük
32,9095
18:051.998,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -3,17
|Açılış
|: 1.998,40
|
|Önceki Kapanış
|: 2.001,57
|
2.005,21
En Düşük
1.987,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|51,70
|5.918.726
|% 10,00
|
|MMCAS
|12,65
|2.553.948
|% 10,00
|
|AYCES
|1.199,00
|68.553.209
|% 10,00
|
|ARZUM
|42,92
|136.406.708
|% 9,99
|
|KLNMA
|35,02
|11.092.748
|% 9,99
|
|ANSGR
|68,05
|614.694.554
|% -9,99
|
|KRGYO
|31,84
|164.345.492
|% -9,95
|
|CELHA
|30,04
|77.483.316
|% -7,46
|
|SNPAM
|105,30
|7.016.412
|% -7,39
|
|OBASE
|49,18
|128.440.482
|% -7,38
|
|THYAO
|286,75
|14.742.125.593
|% 0,26
|
|EREGL
|45,48
|6.332.035.219
|% 1,02
|
|TUPRS
|157,80
|6.229.036.392
|% 2,27
|
|REEDR
|43,22
|6.204.612.756
|% 3,69
|
|GUBRF
|158,00
|4.841.252.211
|% 9,95
|
|TSPOR
|1,70
|374.471.064
|% 3,03
|
|QUAGR
|4,16
|751.019.299
|% 4,26
|
|EKGYO
|10,32
|1.817.894.121
|% 0,19
|
|AKFGY
|2,31
|394.821.885
|% 3,12
|
|ADESE
|2,74
|447.414.023
|% -4,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,6034
|30,6095
|% 0,09
|
|Euro
|33,0104
|33,0243
|% 0,14
|
|Sterlin
|38,4659
|38,6588
|% -0,11
|
|Frank
|34,8560
|35,0660
|% -0,01
|
|Riyal
|8,1415
|8,1823
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,45
|22,49
|% 0,66
|
|Platin
|886,69
|888,45
|% 0,66
|
|Paladyum
|885,42
|891,71
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,84
|80,84
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.030,13
|2.030,42
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 82, 76 artarak (% 1.07 ) 7, 850
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRSHL, ETYAT, AVHOL, FADE, INGRM, ARZUM, VANGD, AYCES, ELITE, BRSAN
-
17:59
PSDTC, DGATE, MANAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
DMRGD, ULAS, BAKAB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57YGGYO
Yüzde 9.99 oranında artışla 45.82 lira fiyatla işlem gören hissede 938, 871 adet işlem