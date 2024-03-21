***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 05.03.2024 tarihli ve E-12233903-305.01.01-50725 sayılı izin yazısı ile aşağıda unvanı yer alan şemsiye fonun kuruluşuna izin verilmiştir.1. Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.Fon Sepeti Şemsiye FonuSaygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260921BIST