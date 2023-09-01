***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
01.09.2023 14:51
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İçtüzüğü ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190822
BIST
'
17:278.035
En Düşük
|Değişim
|: 1,48%
|| 117,51
|Açılış
|: 7.967
|
|Önceki Kapanış
|: 7.918
|
7.930
En Yüksek
8.061
17:2726,7202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0303
|Açılış
|: 26,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
26,7248
En Düşük
26,6058
17:2728,8922
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0746
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0743
En Düşük
28,6292
17:271.663,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,27
|Açılış
|: 1.663,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,97
|
1.677,90
En Düşük
1.658,92
BIST En Aktif Hisseler17:24
|IZENR
|59,40
|3.675.550.833
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.196,80
|635.653.341
|% 10,00
|
|ARSAN
|14,08
|130.278.207
|% 10,00
|
|GWIND
|31,90
|843.182.143
|% 10,00
|
|BRSAN
|836,00
|2.079.427.739
|% 10,00
|
|KTLEV
|45,24
|1.541.710.688
|% -9,97
|
|AZTEK
|59,75
|473.314.054
|% -9,95
|
|EMNIS
|57,70
|1.192.584
|% -7,16
|
|INVEO
|43,84
|261.202.252
|% -6,72
|
|FZLGY
|21,12
|418.535.855
|% -6,47
|
|THYAO
|254,30
|10.017.373.282
|% 3,80
|
|KOZAL
|29,26
|9.747.192.788
|% 2,81
|
|ASTOR
|142,10
|6.904.273.298
|% -1,32
|
|ISCTR
|21,20
|6.148.532.023
|% 0,66
|
|TUPRS
|142,20
|5.647.881.426
|% 0,78
|
|EKGYO
|8,74
|3.803.804.167
|% 1,75
|
|KOZAL
|29,26
|9.747.192.788
|% 2,81
|
|ISCTR
|21,20
|6.148.532.023
|% 0,66
|
|YKBNK
|15,96
|2.732.946.761
|% 0,38
|
|IHLAS
|1,12
|165.105.317
|% 2,75
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7115
|26,7199
|% 0,11
|
|Euro
|28,8876
|28,8965
|% -0,24
|
|Sterlin
|33,6502
|33,8190
|% -0,14
|
|Frank
|30,0864
|30,2676
|% 0,03
|
|Riyal
|7,1010
|7,1366
|% 0,16
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|-4,32
|
|Altın Gr.
|1.665
|1.665
|1,04
|
|Cumhuriyet
|11.264
|11.435
|61,00
|
|Tam
|10.990
|11.092
|-2,00
|
|Yarım
|5.512
|5.567
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.747
|2.784
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,20
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|20,79
|20,82
|-0,15
|
|B. Petrol
|88,28
|88,28
|1,45
|
Seans Raporu
17:24
daha fazla
-
17:39KZGYO
Yüzde 9.96 oranında artışla 27.60 lira fiyatla işlem gören hissede 112, 322 adet işlem
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17:37XU100
Endeks 8, 034 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 46 üstünde . İşlem hacmi 128, 477.00 milyon TL de
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17:37ULAS
Yüzde 9.91 oranında artışla 20.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 012, 554 adet işlem
-
17:34CEMTS
Yüzde 5.78 oranında artışla 13.90 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 710, 419 adet işlem
-
17:33ADEL
Yüzde 6.25 oranında artışla 706.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 302, 349 adet işlem