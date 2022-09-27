***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
27.09.2022 14:20
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Allbatross Portföy Birinci Değişken Fon İzahname değişikliğine ilişkin duyuru metni ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065455
BIST
14:263.307
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 46,40
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.310
En Düşük
3.265
14:2618,4964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0213
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,5132
En Düşük
18,4396
14:2617,8436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1094
|Açılış
|: 17,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,9049
En Düşük
17,6995
14:26973,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 10,97
|Açılış
|: 974,21
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
975,07
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler14:24
|BAGFS
|26,48
|136.917.424
|% 9,97
|
|KMPUR
|58,00
|97.702.680
|% 9,95
|
|KUVVA
|45,08
|1.674.158
|% 9,95
|
|ISFIN
|6,85
|36.919.523
|% 9,78
|
|ORCAY
|7,09
|54.045.680
|% 9,75
|
|ISGYO
|8,19
|15.128.535
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|1.056.874
|% -10,00
|
|EGSER
|32,00
|14.730.845
|% -9,96
|
|ZOREN
|3,93
|786.355.446
|% -7,53
|
|SNPAM
|14,32
|113.134
|% -7,49
|
|THYAO
|71,40
|2.773.814.760
|% 2,88
|
|SASA
|67,85
|2.067.784.915
|% 2,26
|
|TSKB
|2,54
|2.043.334.849
|% -3,05
|
|YKBNK
|7,33
|1.945.253.419
|% 5,77
|
|GARAN
|19,77
|1.696.838.612
|% 2,59
|
|TSKB
|2,54
|2.043.334.849
|% -3,05
|
|SKBNK
|2,11
|880.969.403
|% -7,46
|
|EKGYO
|4,04
|1.274.911.830
|% 2,80
|
|YKBNK
|7,33
|1.945.253.419
|% 5,77
|
|ZOREN
|3,93
|786.355.446
|% -7,53
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4737
|18,4860
|% 0,06
|
|Euro
|17,8283
|17,8413
|% 0,60
|
|Sterlin
|19,9042
|20,0040
|% 1,22
|
|Frank
|18,6516
|18,7640
|% 0,79
|
|Riyal
|4,8990
|4,9236
|% 0,13
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.639
|1.639
|16,93
|
|Altın Gr.
|973
|973
|10,39
|
|Cumhuriyet
|6.575
|6.674
|-35,00
|
|Tam
|6.610
|6.686
|7,00
|
|Yarım
|3.216
|3.269
|1,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.634
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,72
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,11
|0,20
|
|B. Petrol
|84,13
|84,13
|1,27
|