***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
12.10.2022 11:55
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Açıklamalar
Allbatross Portföy Birinci Para Piyasası(TL) Fonu izahname tadil metni ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071086
BIST
11:513.559
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -13,02
|Açılış
|: 3.577
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|Önceki Kapanış
|: 3.572
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3.591
En Düşük
3.545
11:5118,5949
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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18,6134
En Düşük
18,5241
11:5118,0593
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|Önceki Kapanış
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18,1064
En Düşük
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11:51998,79
En Yüksek
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|: 0,29%
|| 2,84
|Açılış
|: 998,79
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|: 995,95
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1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler11:50
|USAK
|3,74
|72.518.507
|% 10,00
|
|COSMO
|63,00
|1.985.130
|% 9,95
|
|GESAN
|103,30
|407.890.585
|% 9,02
|
|DYOBY
|22,72
|42.153.885
|% 8,09
|
|KIMMR
|7,00
|16.580.769
|% 8,02
|
|MEGAP
|4,82
|16.094.163
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|16.094.163
|% -9,91
|
|KTSKR
|36,54
|134.013.279
|% -8,42
|
|ISGSY
|11,12
|19.346.470
|% -5,28
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|CANTE
|134,60
|26.831.787
|% -4,54
|
|THYAO
|84,80
|1.855.151.785
|% 0,36
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|ASELS
|32,56
|1.280.026.688
|% 0,93
|
|ISCTR
|8,41
|956.492.280
|% 1,45
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|KONTR
|92,80
|952.206.926
|% 2,26
|
|SASA
|83,20
|941.218.468
|% -2,23
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|EKGYO
|4,27
|592.613.143
|% -0,93
|
|ISCTR
|8,41
|956.492.280
|% 1,45
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|YKBNK
|8,36
|921.845.439
|% 0,60
|
|AKFGY
|4,04
|316.925.749
|% -1,46
|
|AKBNK
|13,06
|740.613.430
|% 0,00
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5890
|18,5941
|% 0,05
|
|Euro
|18,0485
|18,0571
|% 0,03
|
|Sterlin
|20,4742
|20,5769
|% 0,69
|
|Frank
|18,6045
|18,7166
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9301
|4,9548
|% -0,01
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.670
|3,21
|
|Altın Gr.
|999
|999
|3,19
|
|Cumhuriyet
|6.675
|6.776
|-37,00
|
|Tam
|6.733
|6.786
|18,00
|
|Yarım
|3.281
|3.318
|9,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.659
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,21
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,50
|0,05
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|B. Petrol
|94,52
|94,52
|0,23
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