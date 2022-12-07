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***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

07.12.2022 14:40
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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Açıklamalar

ABJ Fonun izahnamesinin 1.6. maddesinin değişikliği hk.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085164


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YESIL 4,40 60.361.411 % 10,00  
GLCVY 38,32 190.148.077 % 9,99  
BARMA 134,30 507.517.909 % 9,99  
EMNIS 71,65 18.047.919 % 9,98  
KRDMA 15,78 606.155.432 % 9,97  
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Dolar 18,6370 18,6396 % 0,03  
Euro 19,6297 19,6410 % 0,66  
Sterlin 22,6552 22,7688 % 0,49  
Frank 19,7585 19,8776 % 0,29  
Riyal 4,9416 4,9664 % 0,01  
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15:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.774 1.775 2,84  
Altın Gr. 1.064 1.064 2,39  
Cumhuriyet 7.128 7.236 -7,00  
Tam 7.169 7.216 16,00  
Yarım 3.472 3.528 8,00  
Çeyrek 1.741 1.763 3,00  
Gümüş.Ons 22,32 22,36 0,14  
Gümüş Gr. 13,41 13,42 0,11  
B. Petrol 79,43 79,43 0,08  
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