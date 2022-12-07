***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
07.12.2022 14:40
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ABJ Fonun izahnamesinin 1.6. maddesinin değişikliği hk.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085164
BIST
15:584.970
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -30,63
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.951
15:5818,6390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0042
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
15:5819,6320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1197
|Açılış
|: 19,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6495
En Düşük
19,4674
15:581.064,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,69
|Açılış
|: 1.064,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.064,85
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler15:56
|YESIL
|4,40
|60.361.411
|% 10,00
|
|GLCVY
|38,32
|190.148.077
|% 9,99
|
|BARMA
|134,30
|507.517.909
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRDMA
|15,78
|606.155.432
|% 9,97
|
|VBTYZ
|67,50
|41.236.891
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,20
|969.725
|% -8,10
|
|PRDGS
|12,42
|36.435.244
|% -7,38
|
|EUREN
|15,55
|743.883.381
|% -7,14
|
|KRDMD
|17,80
|10.770.047.275
|% 0,56
|
|THYAO
|138,30
|5.791.298.376
|% 1,99
|
|ASELS
|51,10
|4.647.084.262
|% 4,20
|
|PETKM
|18,29
|3.818.870.026
|% 1,61
|
|EREGL
|41,88
|3.111.542.874
|% -1,64
|
|KRDMD
|17,80
|10.770.047.275
|% 0,56
|
|EKGYO
|7,29
|1.618.737.765
|% 0,69
|
|PETKM
|18,29
|3.818.870.026
|% 1,61
|
|ADESE
|1,94
|315.462.371
|% 6,01
|
|ISCTR
|10,34
|1.692.774.285
|% 1,27
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6370
|18,6396
|% 0,03
|
|Euro
|19,6297
|19,6410
|% 0,66
|
|Sterlin
|22,6552
|22,7688
|% 0,49
|
|Frank
|19,7585
|19,8776
|% 0,29
|
|Riyal
|4,9416
|4,9664
|% 0,01
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|2,84
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.064
|2,39
|
|Cumhuriyet
|7.128
|7.236
|-7,00
|
|Tam
|7.169
|7.216
|16,00
|
|Yarım
|3.472
|3.528
|8,00
|
|Çeyrek
|1.741
|1.763
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,36
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|13,41
|13,42
|0,11
|
|B. Petrol
|79,43
|79,43
|0,08
|