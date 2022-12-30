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***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

30.12.2022 13:29
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Allbatross Portföy Bianco Serbest (TL) Fon izahname değişikliği ektedir.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091401


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
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BRKSN 23,46 3.865.745 % 9,93  
SAMAT 19,31 77.145.467 % 9,90  
VKING 32,96 225.380 % 9,87  
RYGYO 15,60 149.962.784 % 9,47  
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Altın Ons 1.815 1.815 0,24  
Altın Gr. 1.093 1.093 1,25  
Cumhuriyet 7.326 7.437 0,00  
Tam 7.364 7.416 -17,00  
Yarım 3.566 3.625 -8,00  
Çeyrek 1.789 1.812 -4,00  
Gümüş.Ons 23,85 23,88 -0,04  
Gümüş Gr. 14,35 14,37 -0,01  
B. Petrol 83,33 83,33 -0,13  
Seans Raporu 13:26
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