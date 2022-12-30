***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
30.12.2022 13:38
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Açıklamalar
Allbatross Portföy Giselda Serbest (TL) Fon izahname değişikliği ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091405
BIST
14:585.555
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 77,80
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.558
En Düşük
5.511
14:5818,7205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0152
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
14:5819,9916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0034
|Açılış
|: 20,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0298
En Düşük
19,9038
14:581.094,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,14
|Açılış
|: 1.094,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler14:58
|TERA
|19,48
|3.124.728
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|90.944.855
|% 9,96
|
|COSMO
|121,50
|6.058.499
|% 9,95
|
|BRKSN
|23,46
|3.888.032
|% 9,93
|
|BALAT
|24,18
|2.532.139
|% 9,91
|
|UZERB
|153,00
|13.294.955
|% -10,00
|
|ZEDUR
|62,10
|2.642.383
|% -10,00
|
|PRDGS
|10,00
|385.799.252
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|68.673.671
|% -9,98
|
|BRKVY
|36,86
|329.693.889
|% -6,40
|
|ASELS
|62,05
|7.216.368.922
|% 5,53
|
|TUPRS
|535,50
|4.200.050.506
|% 5,73
|
|THYAO
|143,70
|3.988.828.262
|% 0,98
|
|PETKM
|20,36
|3.223.317.534
|% 2,52
|
|ENKAI
|33,54
|2.839.553.848
|% -1,76
|
|EKGYO
|8,82
|2.742.740.007
|% 2,32
|
|DOHOL
|10,50
|2.117.897.884
|% 3,55
|
|YKBNK
|11,97
|2.066.772.601
|% -0,25
|
|PETKM
|20,36
|3.223.317.534
|% 2,52
|
|ISCTR
|13,04
|1.947.757.623
|% 0,93
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7145
|18,7205
|% 0,08
|
|Euro
|19,9839
|19,9916
|% 0,02
|
|Sterlin
|22,4589
|22,5715
|% -0,21
|
|Frank
|20,2077
|20,3294
|% 0,08
|
|Riyal
|4,9609
|4,9857
|% 0,02
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|3,92
|
|Altın Gr.
|1.094
|1.094
|2,29
|
|Cumhuriyet
|7.345
|7.456
|19,00
|
|Tam
|7.373
|7.423
|-10,00
|
|Yarım
|3.570
|3.628
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.791
|1.813
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,95
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,40
|14,42
|0,04
|
|B. Petrol
|83,61
|83,61
|0,15
|
Seans Raporu
14:58
daha fazla
-
15:12AKSGY
Yüzde 8.96 oranında artışla 7.78 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 184, 645 adet işlem
-
15:11INVEO
Yüzde 6.35 oranında artışla 31.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 292, 092 adet işlem
-
15:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 105, 4 artarak (% 1.78 ) 6, 021
-
15:10XU100
Endeks 5, 557 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 46 üstünde . İşlem hacmi 70, 237.00 milyon TL de
-
15:10PRKME
Yüzde 4.78 oranında artışla 25.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 248, 800 adet işlem