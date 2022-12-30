***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
30.12.2022 13:47
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Allbatross Portföy Birinci Değişken Fon izahname değişikliği ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091409
BIST
13:435.542
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 64,80
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.555
En Düşük
5.511
13:4318,7222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0169
|Açılış
|: 18,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
13:4319,9827
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0055
|Açılış
|: 20,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
19,9983
En Düşük
19,9038
13:431.093,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,59
|Açılış
|: 1.093,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler13:41
|TERA
|19,48
|2.907.117
|% 9,99
|
|COSMO
|121,50
|4.566.722
|% 9,95
|
|BRKSN
|23,46
|3.866.988
|% 9,93
|
|BALAT
|24,18
|2.107.974
|% 9,91
|
|SAMAT
|19,31
|79.393.798
|% 9,90
|
|UZERB
|153,00
|8.854.895
|% -10,00
|
|PRDGS
|10,00
|355.305.742
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,40
|62.944.193
|% -9,72
|
|MANAS
|54,80
|39.843.477
|% -5,52
|
|BRKVY
|37,34
|303.019.419
|% -5,18
|
|ASELS
|62,05
|6.161.628.418
|% 5,53
|
|TUPRS
|537,00
|3.780.619.874
|% 6,02
|
|THYAO
|143,80
|3.447.459.522
|% 1,05
|
|PETKM
|20,32
|2.734.020.425
|% 2,32
|
|KOZAL
|577,20
|2.348.034.343
|% 4,95
|
|EKGYO
|8,74
|1.992.033.548
|% 1,39
|
|YKBNK
|11,94
|1.684.134.457
|% -0,50
|
|PETKM
|20,32
|2.734.020.425
|% 2,32
|
|ISCTR
|12,91
|1.552.537.978
|% -0,08
|
|ASELS
|62,05
|6.161.628.418
|% 5,53
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7184
|18,7256
|% 0,11
|
|Euro
|19,9689
|19,9792
|% -0,05
|
|Sterlin
|22,4742
|22,5870
|% -0,14
|
|Frank
|20,2172
|20,3389
|% 0,13
|
|Riyal
|4,9618
|4,9867
|% 0,04
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|1,43
|
|Altın Gr.
|1.092
|1.092
|0,57
|
|Cumhuriyet
|7.326
|7.437
|0,00
|
|Tam
|7.358
|7.411
|-22,00
|
|Yarım
|3.563
|3.622
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.787
|1.811
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,94
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,36
|-0,02
|
|B. Petrol
|83,53
|83,53
|0,07
|