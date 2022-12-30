***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
30.12.2022 14:00
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Allbatross Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) İzahname değişikliği ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091417
BIST
15:155.559
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 82,23
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.560
En Düşük
5.511
15:1518,7186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0133
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
15:1519,9986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0104
|Açılış
|: 20,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0298
En Düşük
19,9038
15:151.095,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,59
|Açılış
|: 1.095,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler15:15
|TERA
|19,48
|3.158.429
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|91.039.948
|% 9,96
|
|COSMO
|121,50
|6.058.499
|% 9,95
|
|AKSGY
|7,85
|76.441.759
|% 9,94
|
|BRKSN
|23,46
|3.888.032
|% 9,93
|
|UZERB
|153,00
|13.294.955
|% -10,00
|
|ZEDUR
|62,10
|2.642.383
|% -10,00
|
|PRDGS
|10,00
|419.592.952
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|69.404.974
|% -9,98
|
|BRKVY
|36,92
|336.974.033
|% -6,25
|
|ASELS
|62,10
|7.374.476.693
|% 5,61
|
|TUPRS
|534,00
|4.271.527.980
|% 5,43
|
|THYAO
|144,00
|4.074.296.658
|% 1,19
|
|PETKM
|20,34
|3.284.075.876
|% 2,42
|
|EKGYO
|8,87
|2.915.337.157
|% 2,90
|
|EKGYO
|8,87
|2.915.337.157
|% 2,90
|
|DOHOL
|10,70
|2.383.334.408
|% 5,52
|
|YKBNK
|11,95
|2.134.247.094
|% -0,42
|
|PETKM
|20,34
|3.284.075.876
|% 2,42
|
|ISCTR
|13,00
|2.001.309.142
|% 0,62
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7152
|18,7186
|% 0,07
|
|Euro
|19,9868
|19,9986
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,4785
|22,5913
|% -0,12
|
|Frank
|20,2011
|20,3228
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9607
|4,9856
|% 0,02
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|5,50
|
|Altın Gr.
|1.094
|1.095
|3,01
|
|Cumhuriyet
|7.341
|7.452
|15,00
|
|Tam
|7.377
|7.428
|-5,00
|
|Yarım
|3.572
|3.630
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.792
|1.815
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,96
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,39
|14,42
|0,04
|
|B. Petrol
|83,32
|83,32
|-0,14
|
Seans Raporu
15:15
daha fazla
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15:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, HEKTS, AKSEN
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15:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 78, 48 artarak (% 1.62 ) 4, 915
-
15:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : COSMO, AKSGY, SAMAT, BRKSN, TERA
-
15:30
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UZERB, PRDGS, ZEDUR, ULUFA
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15:30
VKING, COSMO, GUBRF değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında