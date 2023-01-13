***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
13.01.2023 16:31
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102093
BIST
16:224.982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 11,20
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
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5.073
En Düşük
4.926
16:2218,7955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0119
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
16:2220,3140
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0785
|Açılış
|: 20,6800
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|Önceki Kapanış
|: 20,4800
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20,4273
En Düşük
20,2971
16:221.146,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,19
|Açılış
|: 1.146,38
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|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler16:19
|MANAS
|11,37
|98.740.258
|% 10,02
|
|EPLAS
|38,50
|6.854.518
|% 10,00
|
|ONCSM
|37,40
|6.097.060
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|22.294.488
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|1.313.588
|% 10,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|DIRIT
|6,97
|434.396
|% -7,07
|
|ALFAS
|233,80
|267.937.294
|% -6,48
|
|EDIP
|9,20
|24.695.294
|% -6,31
|
|KLGYO
|2,77
|168.526.027
|% -6,10
|
|THYAO
|134,20
|6.638.160.058
|% -1,18
|
|ASELS
|54,75
|4.718.215.315
|% -2,06
|
|EREGL
|40,04
|4.540.065.647
|% 1,16
|
|KRDMD
|18,47
|4.299.261.030
|% -2,28
|
|EKGYO
|8,00
|3.454.513.494
|% -5,99
|
|EKGYO
|8,00
|3.454.513.494
|% -5,99
|
|YKBNK
|9,10
|2.153.076.520
|% 0,66
|
|KRDMD
|18,47
|4.299.261.030
|% -2,28
|
|SKBNK
|2,63
|494.250.255
|% -0,38
|
|PETKM
|17,65
|2.662.910.487
|% 1,32
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7847
|18,7886
|% 0,03
|
|Euro
|20,3065
|20,3145
|% -0,38
|
|Sterlin
|22,8139
|22,9283
|% -0,24
|
|Frank
|20,1338
|20,2551
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9872
|5,0122
|% 0,04
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-2,49
|
|Altın Gr.
|1.145
|1.145
|-0,92
|
|Cumhuriyet
|7.766
|7.883
|57,00
|
|Tam
|7.795
|7.869
|59,00
|
|Yarım
|3.798
|3.850
|28,00
|
|Çeyrek
|1.905
|1.925
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,60
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,26
|-0,12
|
|B. Petrol
|84,22
|84,22
|0,19
|