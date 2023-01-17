***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
17.01.2023 12:04
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Allbatross Portföy Benz Hisse Senedi Serbest(TL) Özel Fon ( Hisse Senedi Yoğun Fon) izahname tadil metni ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102772
BIST
13:225.274
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 66,64
|Açılış
|: 5.223
|
|Önceki Kapanış
|: 5.208
|
5.294
En Düşük
5.194
13:2218,7918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0066
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0250
|
18,8070
En Düşük
18,6671
13:2220,3227
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0101
|Açılış
|: 20,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,3724
En Düşük
20,2241
13:221.150,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -7,35
|Açılış
|: 1.150,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.158,27
|
1.160,10
En Düşük
1.150,86
BIST En Aktif Hisseler13:20
|PCILT
|32,78
|37.636.746
|% 10,00
|
|BEYAZ
|20,46
|30.999.960
|% 10,00
|
|ARMDA
|337,70
|19.536.684
|% 10,00
|
|FLAP
|13,22
|110.634.916
|% 9,98
|
|VKING
|35,92
|372.023
|% 9,98
|
|POLTK
|1.507,00
|53.867.917
|% -8,11
|
|BRKO
|5,29
|329.387
|% -7,19
|
|MSGYO
|7,00
|29.584.245
|% -5,79
|
|DIRIT
|6,66
|98.672
|% -4,86
|
|YYAPI
|2,45
|10.112.807
|% -3,16
|
|KRDMD
|20,06
|6.342.925.447
|% 5,97
|
|EREGL
|41,20
|6.281.259.238
|% 0,44
|
|THYAO
|145,20
|4.756.860.044
|% 0,55
|
|TUPRS
|559,70
|3.158.290.235
|% 3,59
|
|ASELS
|58,65
|2.387.890.826
|% 1,21
|
|KRDMD
|20,06
|6.342.925.447
|% 5,97
|
|EKGYO
|8,37
|2.023.238.802
|% 2,32
|
|EREGL
|41,20
|6.281.259.238
|% 0,44
|
|YKBNK
|9,73
|1.406.148.095
|% 0,00
|
|PETKM
|18,46
|1.998.576.166
|% 0,87
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7877
|18,7913
|% 0,03
|
|Euro
|20,3147
|20,3244
|% -0,04
|
|Sterlin
|22,8880
|23,0028
|% 0,20
|
|Frank
|20,2735
|20,3957
|% 0,38
|
|Riyal
|4,9860
|5,0110
|% -0,03
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|-11,37
|
|Altın Gr.
|1.151
|1.151
|-6,99
|
|Cumhuriyet
|7.787
|7.904
|-10,00
|
|Tam
|7.825
|7.880
|-20,00
|
|Yarım
|3.813
|3.856
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.912
|1.928
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,98
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|14,49
|14,51
|-0,20
|
|B. Petrol
|84,86
|84,86
|0,40
|