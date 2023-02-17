***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
17.02.2023 12:58
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) III-52.1 sayılı "Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin (Tebliğ) 13. maddesinin 2/b bendi kapsamında izahnamede yapılacak değişikliklerin "yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikte olmaması halinde, Kurul'un onayı alınmaksızın kurucu tarafından değişikliğin yapılarak KAP'ta ve kurucunun resmi internet sitesinde ilan edilir." hükmü gereğince Allbatross Portföy Bianco Serbest (TL) Fon izahnamesinin 1.6 numaralı bölümünde değişiklik yapılmıştır.
Bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114772
BIST
15:495.014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 5,11
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
15:4918,8690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0217
|Açılış
|: 19,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
|
18,9660
En Düşük
18,8256
15:4920,0473
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,1017
|Açılış
|: 20,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4100
|
20,3206
En Düşük
20,0176
15:491.109,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,85
|Açılış
|: 1.109,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.103,07
BIST En Aktif Hisseler15:47
|KONYA
|3.945,50
|248.494.616
|% 10,00
|
|DYOBY
|21,78
|32.148.407
|% 10,00
|
|CMBTN
|674,30
|61.914.358
|% 10,00
|
|NIBAS
|20,94
|80.865.423
|% 9,98
|
|DESA
|52,35
|12.572.849
|% 9,98
|
|KOZAL
|26,60
|3.076.076.083
|% -94,93
|
|LIDER
|97,20
|20.843.821
|% -10,00
|
|RODRG
|63,20
|29.469.332
|% -9,97
|
|BVSAN
|40,84
|772.019.454
|% -9,96
|
|MACKO
|53,45
|127.933.309
|% -9,94
|
|KRDMD
|20,66
|4.213.203.642
|% 7,44
|
|EREGL
|44,12
|4.172.310.455
|% -0,85
|
|TUPRS
|624,90
|3.319.539.232
|% -0,87
|
|THYAO
|139,80
|3.131.748.735
|% -0,14
|
|KOZAL
|26,60
|3.076.076.083
|% -94,93
|
|KRDMD
|20,66
|4.213.203.642
|% 7,44
|
|KOZAL
|26,60
|3.076.076.083
|% -94,93
|
|EREGL
|44,12
|4.172.310.455
|% -0,85
|
|EKGYO
|7,37
|686.108.192
|% 0,82
|
|AKBNK
|16,00
|1.499.456.786
|% -0,62
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8666
|18,8690
|% 0,12
|
|Euro
|20,0475
|20,0504
|% -0,49
|
|Sterlin
|22,4553
|22,5679
|% -0,34
|
|Frank
|20,1558
|20,2773
|% -0,60
|
|Riyal
|5,0152
|5,0403
|% 0,11
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.829
|-7,42
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|-4,98
|
|Cumhuriyet
|7.502
|7.616
|-19,00
|
|Tam
|7.538
|7.593
|-63,00
|
|Yarım
|3.683
|3.716
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.841
|1.858
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|21,34
|21,36
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|12,93
|12,95
|-0,14
|
|B. Petrol
|82,47
|82,47
|-2,67
|
Seans Raporu
15:47
daha fazla
-
16:02DESA
Yüzde 9.98 oranında artışla 52.35 lira fiyatla işlem gören hissede 243, 584 adet işlem
-
16:01EMKEL
Yüzde -3.39 oranında düşüşle 4.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 928, 805 adet işlem
-
16:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 41 artarak (% 0.15 ) 5, 619
-
16:00XU100
Endeks 5, 009 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 46, 448.00 milyon TL de
-
16:00GEREL
Yüzde 8.46 oranında artışla 9.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 038, 960 adet işlem