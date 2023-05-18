***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) III-52.1 sayılı "Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin (Tebliğ) 13. maddesinin 2/b bendi kapsamında izahnamede yapılacak değişikliklerin "yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikte olmaması halinde, Kurul'un onayı alınmaksızın kurucu tarafından değişikliğin yapılarak KAP'ta ve kurucunun resmi internet sitesinde ilan edilir." hükmü gereğince Allbatross Portföy Bianco Serbest (TL) Fon izahnamesinin 7.1.3 numaralı bölümünde değişiklik yapılmış olup ekte yer almaktadır.Bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152463BIST