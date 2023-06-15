***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAllbatross Portföy Benz Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon'un, 14.06.2023 tarih ve E-12233903-305.04-38643 sayılı izin yazısı ile SPK tarafından onaylanan izahname tadil metni ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158891BIST