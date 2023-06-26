***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
26.06.2023 11:03
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Allbatross Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon ( Hisse Senedi Yoğun Fon) izahname değişikliğine ilişkin duyuru metni ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162128
BIST
'
11:545.703
En Düşük
|Değişim
|: 2,16%
|| 120,33
|Açılış
|: 5.644
|
|Önceki Kapanış
|: 5.583
|
5.632
En Yüksek
5.704
11:5426,0064
En Yüksek
|Değişim
|: 3,08%
|| 0,7759
|Açılış
|: 25,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
26,0483
En Düşük
25,2490
11:5428,4266
En Yüksek
|Değişim
|: 3,62%
|| 0,9929
|Açılış
|: 27,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,4500
|
28,4266
En Düşük
27,5490
11:541.610,92
En Yüksek
|Değişim
|: 3,30%
|| 51,39
|Açılış
|: 1.610,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559,53
|
1.612,35
En Düşük
1.560,67
BIST En Aktif Hisseler11:52
|MERIT
|40,92
|17.306.090
|% 10,00
|
|OTTO
|173,90
|5.530.020
|% 9,99
|
|DOGUB
|13,67
|46.542.574
|% 9,98
|
|LUKSK
|35,94
|15.514.327
|% 9,98
|
|DERIM
|11,37
|27.040.006
|% 9,96
|
|AVHOL
|75,35
|20.136.157
|% -9,98
|
|CELHA
|27,50
|18.985.082
|% -4,91
|
|POLTK
|2.615,00
|32.226.053
|% -4,71
|
|UFUK
|63,60
|2.203.332
|% -3,93
|
|BURVA
|65,70
|13.217.300
|% -3,24
|
|THYAO
|190,70
|4.299.576.759
|% 3,25
|
|YKBNK
|13,23
|1.720.880.615
|% 3,04
|
|AKBNK
|20,54
|1.570.295.110
|% 3,79
|
|ASTOR
|59,85
|1.388.052.854
|% 7,07
|
|KOZAL
|24,18
|1.186.418.478
|% 3,42
|
|YKBNK
|13,23
|1.720.880.615
|% 3,04
|
|AKBNK
|20,54
|1.570.295.110
|% 3,79
|
|ISCTR
|14,14
|938.749.130
|% 3,59
|
|EKGYO
|7,40
|473.816.769
|% 1,65
|
|SKBNK
|2,66
|140.375.154
|% 3,10
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9418
|25,9801
|% 2,97
|
|Euro
|28,2474
|28,3381
|% 3,30
|
|Sterlin
|32,7976
|32,9621
|% 2,55
|
|Frank
|28,7357
|28,9088
|% 2,50
|
|Riyal
|6,8656
|6,9000
|% 2,35
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|10,25
|
|Altın Gr.
|1.605
|1.605
|45,67
|
|Cumhuriyet
|10.355
|10.512
|-12,00
|
|Tam
|10.304
|10.567
|409,89
|
|Yarım
|5.110
|5.267
|240,00
|
|Çeyrek
|2.563
|2.634
|120,00
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,79
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|18,94
|18,97
|0,75
|
|B. Petrol
|73,80
|73,80
|-0,21
|