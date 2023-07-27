***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
27.07.2023 14:42
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Açıklamalar
İzahname tadil metni ektedir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175772
BIST
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16:176.800
En Düşük
|Değişim
|: 0,83%
|| 55,83
|Açılış
|: 6.799
|
|Önceki Kapanış
|: 6.744
|
6.766
En Yüksek
6.842
16:1726,9530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0460
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0700
|
27,0437
En Düşük
26,8361
16:1729,7215
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,1320
|Açılış
|: 29,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
30,0773
En Düşük
29,7034
16:171.695,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -10,68
|Açılış
|: 1.695,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.706,61
|
1.717,92
En Düşük
1.694,50
BIST En Aktif Hisseler16:13
|KTLEV
|32,56
|137.166.799
|% 10,00
|
|KTSKR
|66,55
|120.948.641
|% 10,00
|
|PASEU
|54,45
|598.380.336
|% 10,00
|
|CVKMD
|255,20
|738.058.647
|% 10,00
|
|MIATK
|196,00
|614.938.714
|% 9,99
|
|PENTA
|27,18
|982.303.157
|% -10,00
|
|EUYO
|11,79
|15.937.407
|% -10,00
|
|AVHOL
|143,20
|7.690.961
|% -9,99
|
|EUKYO
|7,70
|1.377.515
|% -8,66
|
|FORTE
|73,30
|185.184.332
|% -5,54
|
|KOZAL
|28,72
|8.472.422.735
|% 2,43
|
|THYAO
|224,90
|5.864.515.490
|% 0,36
|
|YKBNK
|12,87
|5.568.097.436
|% 1,10
|
|KOZAA
|61,55
|5.329.705.960
|% 1,40
|
|CANTE
|18,81
|4.804.038.314
|% 6,63
|
|YKBNK
|12,87
|5.568.097.436
|% 1,10
|
|EKGYO
|8,41
|2.569.648.460
|% 1,08
|
|KOZAL
|28,72
|8.472.422.735
|% 2,43
|
|CANTE
|18,81
|4.804.038.314
|% 6,63
|
|ODAS
|11,26
|2.214.019.439
|% 3,87
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9413
|26,9482
|% 0,15
|
|Euro
|29,7210
|29,7482
|% -0,35
|
|Sterlin
|34,6124
|34,7860
|% -0,32
|
|Frank
|31,0939
|31,2812
|% -0,15
|
|Riyal
|7,1642
|7,2001
|% 0,14
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-14,96
|
|Altın Gr.
|1.697
|1.697
|-9,44
|
|Cumhuriyet
|11.351
|11.522
|-27,00
|
|Tam
|11.073
|11.163
|-92,00
|
|Yarım
|5.528
|5.607
|-47,00
|
|Çeyrek
|2.773
|2.804
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,69
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|21,46
|21,48
|-0,10
|
|B. Petrol
|83,39
|83,39
|0,83
|
Seans Raporu
16:13
daha fazla
-
16:28ZEDUR
Yüzde 9.99 oranında artışla 73.20 lira fiyatla işlem gören hissede 896, 961 adet işlem
-
16:27ETYAT
Yüzde 9.93 oranında artışla 7.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 391, 258 adet işlem
-
16:26XU100
Endeks 6, 784 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 6 üstünde . İşlem hacmi 108, 389.00 milyon TL de
-
16:24HURGZ
Yüzde 4.82 oranında artışla 4.35 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 984, 991 adet işlem
-
16:23KAYSE
Yüzde 9.96 oranında artışla 29.36 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 936, 935 adet işlem