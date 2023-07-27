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***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

27.07.2023 14:42
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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İzahname tadil metni ektedir.
Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175772


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Altın Gr. 1.697 1.697 -9,44  
Cumhuriyet 11.351 11.522 -27,00  
Tam 11.073 11.163 -92,00  
Yarım 5.528 5.607 -47,00  
Çeyrek 2.773 2.804 -23,00  
Gümüş.Ons 24,67 24,69 -0,26  
Gümüş Gr. 21,46 21,48 -0,10  
B. Petrol 83,39 83,39 0,83  
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