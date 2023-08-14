***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAllbatross Portföy Anka Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon ( Hisse Senedi Yoğun Fon) izahanmesi için tadil talebinde bulunulmuş , 26.07.2023 tarih E-12233903-305.04-40093 sayılı SPK izni ile Allbatross Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) olarak unvanı değiştirilmekte olup , izahname tadil metni ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185004BIST