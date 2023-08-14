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***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

14.08.2023 11:31
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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Açıklamalar

Allbatross Portföy Anka Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon ( Hisse Senedi Yoğun Fon) izahanmesi için  tadil talebinde bulunulmuş  , 26.07.2023 tarih E-12233903-305.04-40093 sayılı  SPK izni ile  Allbatross Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) olarak unvanı değiştirilmekte olup , izahname tadil metni ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla, 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185004


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Yarım 5.587 5.634 14,00  
Çeyrek 2.785 2.817 7,00  
Gümüş.Ons 22,69 22,73 0,02  
Gümüş Gr. 19,77 19,79 0,09  
B. Petrol 86,61 86,61 -0,20  
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