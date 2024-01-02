***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.01.2024 09:04
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Allbatross Portföy Birinci Değişken Fon'un, 05.12.2023 tarih ve E-12233903-305.04-46165 sayılı izin yazısı ile SPK tarafından onaylanan izahname tadil metni ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231045
BIST
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10:377.581
En Düşük
|Değişim
|: 1,49%
|| 111,01
|Açılış
|: 7.542
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|Önceki Kapanış
|: 7.470
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7.542
En Yüksek
7.585
10:3729,7075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1941
|Açılış
|: 29,6550
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|Önceki Kapanış
|: 29,5700
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29,7075
En Düşük
29,4693
10:3732,7814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0839
|Açılış
|: 32,6700
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|Önceki Kapanış
|: 32,6000
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32,8103
En Düşük
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10:371.981,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 23,41
|Açılış
|: 1.981,27
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|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
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1.982,33
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler10:37
|KUYAS
|58,90
|37.094.764
|% 9,99
|
|FLAP
|12,01
|44.627.897
|% 9,98
|
|VKING
|26,94
|2.046.105
|% 9,96
|
|AVGYO
|9,44
|4.030.385
|% 9,90
|
|ORMA
|142,00
|686.428
|% 9,23
|
|BAYRK
|15,12
|16.428.183
|% -10,00
|
|SUWEN
|23,12
|44.811.285
|% -9,97
|
|DIRIT
|10,26
|136.212
|% -7,57
|
|NTGAZ
|21,40
|37.708.474
|% -7,36
|
|ZGOLD
|228,60
|10.436.425
|% -6,69
|
|GUBRF
|165,20
|2.692.815.510
|% 7,41
|
|THYAO
|236,20
|1.684.204.870
|% 3,32
|
|YKBNK
|19,83
|664.436.870
|% 1,48
|
|AKBNK
|37,18
|642.815.198
|% 1,81
|
|EREGL
|41,68
|618.200.263
|% 1,66
|
|SKBNK
|4,33
|320.089.382
|% 0,70
|
|EKGYO
|7,04
|282.792.537
|% 2,33
|
|YKBNK
|19,83
|664.436.870
|% 1,48
|
|ISCTR
|23,78
|506.747.361
|% 1,80
|
|AKBNK
|37,18
|642.815.198
|% 1,81
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,6873
|29,7172
|% 0,69
|
|Euro
|32,7821
|32,7938
|% 0,29
|
|Sterlin
|37,7232
|37,9124
|% 0,78
|
|Frank
|35,0237
|35,2346
|% 0,15
|
|Riyal
|7,8945
|7,9341
|% 0,60
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|24,07
|24,10
|% 0,66
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|Platin
|991,97
|993,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.099,91
|1.105,60
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,43
|78,43
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.075,50
|2.075,74
|% 0,66
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