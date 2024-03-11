***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.03.2024 11:49
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Allbatross Portföy Bianco Serbest (TL) Fon 'un, 07.02.2024 tarih ve E-12233903-305.04-49224 sayılı izin yazısı ile SPK tarafından onaylanan izahname tadil metni ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257375
BIST
'
15:469.253
En Düşük
|Değişim
|: 1,07%
|| 97,77
|Açılış
|: 9.337
|
|Önceki Kapanış
|: 9.155
|
9.192
En Yüksek
9.369
15:4632,0032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0944
|Açılış
|: 33,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1600
|
32,0381
En Düşük
31,9269
15:4635,0471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0637
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0500
|
35,3523
En Düşük
34,9689
15:462.240,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 6,77
|Açılış
|: 2.240,78
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,01
|
2.252,58
En Düşük
2.234,86
BIST En Aktif Hisseler15:46
|KSTUR
|7.070,00
|18.735.500
|% 10,00
|
|ALVES
|41,58
|52.692.712
|% 10,00
|
|JANTS
|210,10
|188.976.837
|% 10,00
|
|VKING
|46,88
|54.072.781
|% 10,00
|
|ULUFA
|14,41
|118.870.006
|% 10,00
|
|FONET
|38,88
|16.753.859
|% -10,00
|
|MMCAS
|16,74
|3.450.945
|% -10,00
|
|EUYO
|19,73
|42.909.894
|% -9,99
|
|YAYLA
|24,72
|33.679.768
|% -9,98
|
|PEKGY
|22,48
|16.222.287
|% -9,94
|
|THYAO
|282,00
|6.875.038.872
|% 0,98
|
|KCHOL
|184,30
|3.996.832.048
|% 5,56
|
|AKBNK
|43,90
|3.917.222.721
|% 4,92
|
|OBAMS
|52,80
|3.877.974.161
|% -9,28
|
|EREGL
|45,86
|3.701.112.099
|% -0,09
|
|ISCTR
|11,13
|3.444.405.061
|% 2,49
|
|ZOREN
|5,39
|791.231.559
|% -0,19
|
|EKGYO
|11,30
|1.340.683.414
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,70
|292.958.197
|% 9,76
|
|YKBNK
|23,60
|2.488.307.907
|% 2,70
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9992
|32,0032
|% 0,30
|
|Euro
|35,0338
|35,0471
|% 0,18
|
|Sterlin
|42,2483
|42,4601
|% -0,58
|
|Frank
|37,5207
|37,7088
|% -0,44
|
|Riyal
|8,7741
|8,8180
|% -0,48
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,42
|24,45
|% 0,66
|
|Platin
|928,70
|930,45
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.033,14
|1.036,50
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,88
|81,88
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.178,53
|2.178,89
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:46
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-
16:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 133, 39 artarak (% 1.37 ) 9, 846
-
16:01XU100
Endeks 9, 251 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 05 üstünde . İşlem hacmi 78, 536.00 milyon TL de
-
16:01BUCIM
Yüzde 9.96 oranında artışla 8.50 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 160, 304 adet işlem
-
16:00ALKA
Yüzde 5.71 oranında artışla 37.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 557, 442 adet işlem
-
15:58PKENT
Yüzde 7.78 oranında artışla 374.00 lira fiyatla işlem gören hissede 607, 180 adet işlem