***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
12.08.2022 15:46
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
04.08.2022 tarihinde SPK Bülteninde onaylanan fon izahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055014
BIST
16:082.893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 24,47
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.897
En Düşük
2.858
16:0817,9619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0239
|Açılış
|: 17,9930
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9702
En Düşük
17,9284
16:0818,4715
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0611
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6100
|
18,5531
En Düşük
18,4435
16:081.035,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,18
|Açılış
|: 1.035,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.037,04
En Düşük
1.030,48
BIST En Aktif Hisseler16:06
|TKNSA
|9,57
|270.413.319
|% 10,00
|
|POLHO
|6,38
|125.633.433
|% 10,00
|
|COSMO
|20,90
|4.363.217
|% 10,00
|
|TRCAS
|10,57
|103.408.982
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|54.874.959
|% 9,96
|
|PAMEL
|169,00
|18.523.624
|% -9,72
|
|AKENR
|1,99
|111.386.669
|% -9,13
|
|KERVN
|0,54
|475.999
|% -6,90
|
|TEKTU
|1,75
|55.993.537
|% -5,91
|
|BLCYT
|12,16
|58.614.026
|% -5,74
|
|THYAO
|62,75
|4.502.922.928
|% 2,20
|
|AKBNK
|10,29
|1.584.249.034
|% 2,18
|
|YKBNK
|5,74
|1.337.999.752
|% 2,14
|
|SAHOL
|24,26
|1.325.137.256
|% 0,50
|
|SISE
|24,42
|1.261.621.396
|% 0,74
|
|ODAS
|4,06
|976.774.772
|% 3,31
|
|YKBNK
|5,74
|1.337.999.752
|% 2,14
|
|EKGYO
|3,67
|740.432.739
|% 0,55
|
|DOHOL
|4,50
|746.533.832
|% 0,67
|
|VAKBN
|4,64
|765.323.981
|% 5,22
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9558
|17,9641
|% 0,15
|
|Euro
|18,4454
|18,4593
|% -0,40
|
|Sterlin
|21,6945
|21,8033
|% -0,64
|
|Frank
|18,9994
|19,1138
|% 0,03
|
|Riyal
|4,7684
|4,7923
|% 0,10
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|3,22
|
|Altın Gr.
|1.036
|1.036
|3,22
|
|Cumhuriyet
|6.901
|7.006
|-18,00
|
|Tam
|6.943
|6.997
|5,00
|
|Yarım
|3.383
|3.421
|3,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.710
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,47
|20,50
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,84
|0,11
|
|B. Petrol
|98,12
|98,12
|-1,48
|