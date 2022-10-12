***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
12.10.2022 11:55
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname değişikliği sonrası İzahname tam metni ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071087
BIST
13:443.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -15,13
|Açılış
|: 3.577
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|Önceki Kapanış
|: 3.572
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3.591
En Düşük
3.545
13:4418,6031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0183
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
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18,6134
En Düşük
18,5241
13:4418,0692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
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|Açılış
|: 18,1300
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|Önceki Kapanış
|: 18,0800
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18,1064
En Düşük
17,9891
13:44998,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,27
|Açılış
|: 998,22
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|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler13:44
|USAK
|3,74
|73.478.464
|% 10,00
|
|DYOBY
|23,12
|53.236.829
|% 9,99
|
|HEKTS
|24,48
|900.231.072
|% 9,95
|
|COSMO
|63,00
|2.923.641
|% 9,95
|
|ERCB
|51,35
|156.141.854
|% 9,91
|
|MEGAP
|4,82
|18.190.309
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|18.190.309
|% -9,91
|
|ISGSY
|11,07
|28.381.472
|% -5,71
|
|KTSKR
|37,98
|296.004.713
|% -4,81
|
|CANTE
|134,70
|46.249.510
|% -4,47
|
|THYAO
|85,50
|3.505.980.268
|% 1,18
|
|ASELS
|32,50
|1.653.899.358
|% 0,74
|
|ISCTR
|8,35
|1.378.534.004
|% 0,72
|
|YKBNK
|8,32
|1.299.658.358
|% 0,12
|
|SASA
|82,75
|1.296.535.272
|% -2,76
|
|EKGYO
|4,24
|812.926.579
|% -1,62
|
|ISCTR
|8,35
|1.378.534.004
|% 0,72
|
|YKBNK
|8,32
|1.299.658.358
|% 0,12
|
|AKFGY
|4,03
|405.014.327
|% -1,71
|
|KLGYO
|1,69
|136.106.198
|% 6,29
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5764
|18,6031
|% 0,10
|
|Euro
|18,0579
|18,0692
|% 0,10
|
|Sterlin
|20,5162
|20,6191
|% 0,90
|
|Frank
|18,5954
|18,7074
|% 0,13
|
|Riyal
|4,9317
|4,9565
|% 0,02
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.670
|3,14
|
|Altın Gr.
|998
|998
|2,03
|
|Cumhuriyet
|6.698
|6.799
|23,00
|
|Tam
|6.726
|6.778
|10,00
|
|Yarım
|3.277
|3.312
|3,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.657
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,19
|19,21
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,49
|0,04
|
|B. Petrol
|94,57
|94,57
|0,28
|