***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
02.11.2022 15:34
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31.10.2022 tarihinde SPK tarafından onaylanan fon izahnamesi ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076247
BIST
15:354.091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 36,46
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
15:3518,6224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0363
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
15:3518,4460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0868
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4684
En Düşük
18,2949
15:35992,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,19
|Açılış
|: 992,41
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
993,12
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler15:33
|ERCB
|85,25
|91.571.242
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|184.135.158
|% 9,99
|
|MNDTR
|25,12
|230.718.179
|% 9,98
|
|VAKKO
|37,26
|13.890.193
|% 9,98
|
|AFYON
|6,98
|145.268.887
|% 9,92
|
|LIDER
|44,14
|47.967.323
|% -8,54
|
|ERBOS
|160,50
|231.360.036
|% -7,23
|
|KUVVA
|37,28
|1.018.436
|% -6,57
|
|YAPRK
|49,74
|34.447.835
|% -5,08
|
|PAMEL
|142,20
|48.615.366
|% -4,88
|
|ASELS
|34,68
|4.335.888.588
|% 4,02
|
|THYAO
|102,00
|4.094.204.961
|% -0,39
|
|SASA
|127,20
|2.589.478.816
|% -3,27
|
|ODAS
|8,43
|1.718.364.069
|% 7,53
|
|TUPRS
|396,40
|1.666.218.986
|% 1,64
|
|EKGYO
|4,56
|1.274.886.698
|% 1,11
|
|ODAS
|8,43
|1.718.364.069
|% 7,53
|
|TSKB
|3,14
|605.959.982
|% 5,72
|
|SKBNK
|2,05
|366.482.751
|% 2,50
|
|IHLGM
|1,02
|130.674.094
|% 3,03
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6191
|18,6249
|% 0,21
|
|Euro
|18,4291
|18,4407
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,3293
|21,4363
|% 0,20
|
|Frank
|18,6108
|18,7230
|% 0,50
|
|Riyal
|4,9398
|4,9645
|% 0,13
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.655
|7,05
|
|Altın Gr.
|992
|992
|6,50
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.741
|52,00
|
|Tam
|6.675
|6.726
|31,00
|
|Yarım
|3.252
|3.288
|15,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.643
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,74
|19,77
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,86
|0,11
|
|B. Petrol
|94,84
|94,84
|0,19
|
Seans Raporu
15:33
daha fazla
-
15:48IHLAS
Yüzde 7.41 oranında artışla 0.87 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 288, 232 adet işlem
-
15:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, AKSEN, TTKOM
-
15:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 88 artarak (% 0.92 ) 3, 602
-
15:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AFYON, KERVN, MNDTR, ERCB, VAKKO, NTGAZ
-
15:47
NUHCM, PRKAB, GESAN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında