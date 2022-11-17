***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar11.11.2022 tarihinde SPK tarafından onaylanan fon izahnamesi ektedir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080875BIST