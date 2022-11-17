***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
17.11.2022 15:12
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11.11.2022 tarihinde SPK tarafından onaylanan fon izahnamesi ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080875
BIST
16:004.552
En Yüksek
|Değişim
|: -2,49%
|| -116,03
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
16:0018,6216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0322
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
16:0019,2331
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0999
|Açılış
|: 19,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,2137
16:001.056,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -3,99
|Açılış
|: 1.056,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.053,93
BIST En Aktif Hisseler16:00
|MEGAP
|6,49
|69.827.732
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|69.827.732
|% 10,00
|
|MTRKS
|42,90
|132.903.615
|% 10,00
|
|DOKTA
|67,15
|46.939.403
|% 9,99
|
|BRLSM
|26,88
|131.668.675
|% 9,98
|
|DOGUB
|7,74
|28.287.799
|% -10,00
|
|SILVR
|23,76
|16.693.280
|% -10,00
|
|SASA
|167,70
|1.299.827.004
|% -9,98
|
|KONTR
|194,10
|4.405.967.837
|% -9,97
|
|HEKTS
|46,14
|904.027.774
|% -9,97
|
|THYAO
|108,00
|9.486.210.728
|% 3,25
|
|EREGL
|37,30
|5.926.928.831
|% 0,70
|
|ASELS
|41,34
|5.106.552.287
|% 3,77
|
|KONTR
|194,10
|4.405.967.837
|% -9,97
|
|VAKBN
|9,67
|2.896.939.524
|% -6,03
|
|EKGYO
|5,53
|1.702.214.789
|% 0,00
|
|ALBRK
|3,15
|958.699.201
|% 2,27
|
|VAKBN
|9,67
|2.896.939.524
|% -6,03
|
|HALKB
|9,90
|2.727.290.496
|% -3,70
|
|ISCTR
|9,56
|2.472.378.342
|% -3,63
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6148
|18,6216
|% 0,17
|
|Euro
|19,2220
|19,2331
|% -0,52
|
|Sterlin
|21,9130
|22,0229
|% -0,79
|
|Frank
|19,5197
|19,6373
|% -0,42
|
|Riyal
|4,9393
|4,9640
|% 0,19
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|-10,84
|
|Altın Gr.
|1.055
|1.056
|-4,47
|
|Cumhuriyet
|7.054
|7.161
|-43,00
|
|Tam
|7.021
|7.133
|-29,00
|
|Yarım
|3.410
|3.487
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.705
|1.743
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,99
|21,02
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|12,59
|12,61
|-0,21
|
|B. Petrol
|91,36
|91,36
|-1,50
|
Seans Raporu
16:00
daha fazla
-
16:15HEKTS
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 46.14 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 173, 569 adet işlem
-
16:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -86, 07 kaybederek (% -2.09 ) 4, 025
-
16:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEGAP, PRDGS, KATMR, IMASM, AKENR, DOKTA, ALFAS, KRSTL, BOBET, MEGAP
-
16:13
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SASA, SILVR, DOGUB, KERVN, KONTR, HEKTS, SMRTG
-
16:13
GSRAY, CLEBI, GARFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında