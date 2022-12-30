***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
30.12.2022 13:29
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Allbatross Portföy Bianco Serbest (TL) Fon güncel izahnamesi ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091402
BIST
13:425.543
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 65,60
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.555
En Düşük
5.511
13:4218,7256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0203
|Açılış
|: 18,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
13:4219,9792
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0090
|Açılış
|: 20,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
19,9983
En Düşük
19,9038
13:421.092,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,16
|Açılış
|: 1.092,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler13:40
|TERA
|19,48
|2.915.163
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|80.438.591
|% 9,96
|
|COSMO
|121,50
|4.566.722
|% 9,95
|
|BRKSN
|23,46
|3.866.988
|% 9,93
|
|BALAT
|24,18
|2.107.974
|% 9,91
|
|UZERB
|153,00
|8.854.895
|% -10,00
|
|PRDGS
|10,00
|356.163.812
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,54
|63.144.554
|% -8,51
|
|BRKVY
|37,16
|303.599.874
|% -5,64
|
|MANAS
|54,80
|40.583.905
|% -5,52
|
|ASELS
|62,10
|6.217.500.799
|% 5,61
|
|TUPRS
|536,30
|3.802.730.564
|% 5,88
|
|THYAO
|143,90
|3.469.382.207
|% 1,12
|
|PETKM
|20,34
|2.749.120.577
|% 2,42
|
|KOZAL
|577,70
|2.389.253.583
|% 5,04
|
|EKGYO
|8,80
|2.082.301.761
|% 2,09
|
|YKBNK
|11,95
|1.698.262.409
|% -0,42
|
|PETKM
|20,34
|2.749.120.577
|% 2,42
|
|ISCTR
|12,91
|1.571.114.504
|% -0,08
|
|ASELS
|62,10
|6.217.500.799
|% 5,61
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7184
|18,7258
|% 0,11
|
|Euro
|19,9731
|19,9809
|% -0,04
|
|Sterlin
|22,4764
|22,5892
|% -0,13
|
|Frank
|20,2193
|20,3411
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9613
|4,9862
|% 0,03
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|1,41
|
|Altın Gr.
|1.092
|1.092
|0,54
|
|Cumhuriyet
|7.326
|7.437
|0,00
|
|Tam
|7.359
|7.412
|-21,00
|
|Yarım
|3.564
|3.622
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.787
|1.811
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|14,35
|14,37
|-0,01
|
|B. Petrol
|83,60
|83,60
|0,14
|