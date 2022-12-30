***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
30.12.2022 13:47
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Allbatross Portföy Birinci Değişken Fon güncel izahname ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091410
BIST
15:015.554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 77,49
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.558
En Düşük
5.511
15:0118,7185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0132
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
15:0119,9898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0016
|Açılış
|: 20,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0298
En Düşük
19,9038
15:011.094,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,09
|Açılış
|: 1.094,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler15:01
|TERA
|19,48
|3.127.943
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|90.979.611
|% 9,96
|
|COSMO
|121,50
|6.058.499
|% 9,95
|
|BRKSN
|23,46
|3.888.032
|% 9,93
|
|BALAT
|24,18
|2.532.139
|% 9,91
|
|UZERB
|153,00
|13.294.955
|% -10,00
|
|ZEDUR
|62,10
|2.642.383
|% -10,00
|
|PRDGS
|10,00
|389.101.092
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|68.811.883
|% -9,98
|
|BRKVY
|36,86
|330.413.845
|% -6,40
|
|ASELS
|61,85
|7.267.953.271
|% 5,19
|
|TUPRS
|535,80
|4.205.117.851
|% 5,78
|
|THYAO
|143,70
|3.991.763.506
|% 0,98
|
|PETKM
|20,34
|3.227.329.470
|% 2,42
|
|ENKAI
|33,50
|2.844.826.938
|% -1,87
|
|EKGYO
|8,84
|2.781.996.328
|% 2,55
|
|DOHOL
|10,53
|2.151.392.094
|% 3,85
|
|YKBNK
|11,96
|2.077.592.994
|% -0,33
|
|PETKM
|20,34
|3.227.329.470
|% 2,42
|
|ISCTR
|13,03
|1.950.623.695
|% 0,85
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7156
|18,7185
|% 0,07
|
|Euro
|19,9841
|19,9898
|% 0,01
|
|Sterlin
|22,4661
|22,5787
|% -0,18
|
|Frank
|20,2083
|20,3300
|% 0,08
|
|Riyal
|4,9610
|4,9859
|% 0,02
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|3,95
|
|Altın Gr.
|1.094
|1.094
|2,29
|
|Cumhuriyet
|7.345
|7.456
|19,00
|
|Tam
|7.373
|7.423
|-10,00
|
|Yarım
|3.570
|3.628
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.791
|1.813
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,94
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,42
|0,04
|
|B. Petrol
|83,58
|83,58
|0,12
|
Seans Raporu
15:01
daha fazla
-
15:16RYSAS
Yüzde 9.17 oranında artışla 23.58 lira fiyatla işlem gören hissede 949, 003 adet işlem
-
15:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, ARCLK, AKSEN
-
15:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 75, 47 artarak (% 1.56 ) 4, 912
-
15:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : COSMO, TERA, BRKSN, SAMAT
-
15:15
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ULUFA, ZEDUR, PRDGS, UZERB