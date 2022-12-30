***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
30.12.2022 14:00
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Allbatross Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon) güncel izahname ektedir.
Saygılarımızla ,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091418
BIST
13:585.543
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 66,39
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.555
En Düşük
5.511
13:5818,7238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0185
|Açılış
|: 18,8370
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
13:5820,0013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0131
|Açılış
|: 20,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0013
En Düşük
19,9038
13:581.093,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,51
|Açılış
|: 1.093,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler13:58
|TERA
|19,48
|2.957.824
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|84.436.202
|% 9,96
|
|COSMO
|121,50
|4.566.722
|% 9,95
|
|BRKSN
|23,46
|3.869.334
|% 9,93
|
|BALAT
|24,18
|2.107.974
|% 9,91
|
|UZERB
|153,00
|8.854.895
|% -10,00
|
|PRDGS
|10,00
|359.897.572
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,79
|64.799.185
|% -6,34
|
|ALFAS
|276,50
|76.847.260
|% -6,27
|
|EMKEL
|5,31
|29.262.530
|% -5,35
|
|ASELS
|62,10
|6.368.085.535
|% 5,61
|
|TUPRS
|535,60
|3.941.351.707
|% 5,75
|
|THYAO
|143,50
|3.605.628.979
|% 0,84
|
|PETKM
|20,34
|2.859.203.432
|% 2,42
|
|KOZAL
|574,10
|2.522.589.466
|% 4,38
|
|EKGYO
|8,82
|2.318.498.155
|% 2,32
|
|YKBNK
|11,93
|1.744.804.630
|% -0,58
|
|PETKM
|20,34
|2.859.203.432
|% 2,42
|
|ISCTR
|12,91
|1.630.916.129
|% -0,08
|
|DOHOL
|10,60
|1.140.054.330
|% 4,54
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7179
|18,7238
|% 0,10
|
|Euro
|19,9901
|20,0013
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,4745
|22,5872
|% -0,14
|
|Frank
|20,2237
|20,3455
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9640
|4,9889
|% 0,08
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|1,61
|
|Altın Gr.
|1.092
|1.093
|1,16
|
|Cumhuriyet
|7.326
|7.437
|0,00
|
|Tam
|7.363
|7.416
|-17,00
|
|Yarım
|3.565
|3.624
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.788
|1.812
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,37
|14,38
|0,01
|
|B. Petrol
|83,50
|83,50
|0,04
|