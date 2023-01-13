***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
13.01.2023 17:11
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Allbatross Portföy Kartal Hisse Senedi Serbest (TL) Fon ( Hisse Senedi Yoğun Fon) İzahnamesi ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102143
BIST
18:054.985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 14,15
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
18:0518,7957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0121
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
18:0520,3295
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0630
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,2558
18:051.156,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 10,06
|Açılış
|: 1.156,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.158,20
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MANAS
|11,37
|103.276.399
|% 10,02
|
|ONCSM
|37,40
|6.427.901
|% 10,00
|
|BRKSN
|9,90
|3.317.334
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|1.694.995
|% 10,00
|
|POLTK
|1.720,20
|50.369.441
|% 9,99
|
|OTTO
|85,85
|145.858
|% -8,67
|
|EKGYO
|7,88
|4.463.691.853
|% -7,40
|
|ALFAS
|235,40
|332.065.394
|% -5,84
|
|TERA
|23,24
|22.707.586
|% -5,53
|
|UZERB
|181,40
|1.665.436
|% -5,52
|
|PGSUS
|467,20
|1.721.098.952
|% 3,96
|
|ODAS
|9,24
|1.405.828.721
|% 5,24
|
|ENJSA
|30,50
|942.973.980
|% -1,93
|
|SDTTR
|68,50
|788.935.187
|% 9,95
|
|GESAN
|200,50
|551.674.955
|% 8,32
|
|ODAS
|9,24
|1.405.828.721
|% 5,24
|
|IHLGM
|1,05
|39.432.173
|% 0,96
|
|HLGYO
|4,71
|161.674.903
|% -1,67
|
|ENJSA
|30,50
|942.973.980
|% -1,93
|
|PRDGS
|7,77
|216.204.653
|% 9,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7891
|18,7909
|% 0,04
|
|Euro
|20,3170
|20,3475
|% -0,22
|
|Sterlin
|22,8872
|23,0020
|% 0,08
|
|Frank
|20,2088
|20,3305
|% 0,26
|
|Riyal
|4,9881
|5,0131
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|15,12
|
|Altın Gr.
|1.155
|1.155
|8,98
|
|Cumhuriyet
|7.780
|7.897
|71,00
|
|Tam
|7.848
|7.927
|117,00
|
|Yarım
|3.824
|3.879
|57,00
|
|Çeyrek
|1.918
|1.939
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,12
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|14,54
|14,57
|0,20
|
|B. Petrol
|85,03
|85,03
|1,00
|