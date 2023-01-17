***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
17.01.2023 12:04
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Allbatross Portföy Benz Hisse Senedi Serbest (TL) Fon ( Hisse Senedi Yoğun Fon) 'un güncel izahnamesi ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102773
BIST
14:325.244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 36,72
|Açılış
|: 5.223
|
|Önceki Kapanış
|: 5.208
|
5.294
En Düşük
5.194
14:3218,7948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0096
|Açılış
|: 19,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0250
|
18,8070
En Düşük
18,6671
14:3220,3440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0112
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,3724
En Düşük
20,2241
14:321.151,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -6,42
|Açılış
|: 1.151,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.158,27
|
1.160,10
En Düşük
1.150,47
BIST En Aktif Hisseler14:30
|PCILT
|32,78
|37.846.702
|% 10,00
|
|BEYAZ
|20,46
|31.415.359
|% 10,00
|
|ARMDA
|337,70
|19.808.194
|% 10,00
|
|FLAP
|13,22
|111.441.997
|% 9,98
|
|VKING
|35,92
|395.874
|% 9,98
|
|UMPAS
|4,81
|2.300.110
|% -9,93
|
|POLTK
|1.518,40
|63.527.401
|% -7,41
|
|BRKO
|5,29
|888.334
|% -7,19
|
|MSGYO
|7,00
|38.984.414
|% -5,79
|
|DIRIT
|6,66
|303.181
|% -4,86
|
|EREGL
|40,88
|7.433.090.424
|% -0,34
|
|KRDMD
|20,04
|7.301.934.809
|% 5,86
|
|THYAO
|144,30
|6.337.630.306
|% -0,07
|
|TUPRS
|556,80
|3.894.235.744
|% 3,05
|
|ASELS
|57,65
|2.784.100.463
|% -0,52
|
|KRDMD
|20,04
|7.301.934.809
|% 5,86
|
|EKGYO
|8,37
|2.535.462.479
|% 2,32
|
|EREGL
|40,88
|7.433.090.424
|% -0,34
|
|YKBNK
|9,65
|1.601.376.949
|% -0,82
|
|PETKM
|18,27
|2.414.340.481
|% -0,16
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7899
|18,7943
|% 0,05
|
|Euro
|20,3359
|20,3427
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,8926
|23,0074
|% 0,22
|
|Frank
|20,3147
|20,4371
|% 0,58
|
|Riyal
|4,9878
|5,0128
|% 0,01
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|-10,07
|
|Altın Gr.
|1.152
|1.152
|-6,15
|
|Cumhuriyet
|7.790
|7.907
|-7,00
|
|Tam
|7.827
|7.881
|-19,00
|
|Yarım
|3.814
|3.856
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.913
|1.928
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,95
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|14,47
|14,49
|-0,22
|
|B. Petrol
|85,17
|85,17
|0,71
|