***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
17.02.2023 12:58
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Allbatross Portföy Bianco Serbest (TL) Fon güncel izahnamesi ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114773
BIST
15:495.014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 5,11
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
15:4918,8690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0217
|Açılış
|: 19,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
|
18,9660
En Düşük
18,8256
15:4920,0473
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,1017
|Açılış
|: 20,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4100
|
20,3206
En Düşük
20,0176
15:491.109,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,85
|Açılış
|: 1.109,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.103,07
BIST En Aktif Hisseler15:47
|KONYA
|3.945,50
|248.494.616
|% 10,00
|
|DYOBY
|21,78
|32.148.407
|% 10,00
|
|CMBTN
|674,30
|61.914.358
|% 10,00
|
|NIBAS
|20,94
|80.865.423
|% 9,98
|
|DESA
|52,35
|12.572.849
|% 9,98
|
|KOZAL
|26,60
|3.076.076.083
|% -94,93
|
|LIDER
|97,20
|20.843.821
|% -10,00
|
|RODRG
|63,20
|29.469.332
|% -9,97
|
|BVSAN
|40,84
|772.019.454
|% -9,96
|
|MACKO
|53,45
|127.933.309
|% -9,94
|
|KRDMD
|20,66
|4.213.203.642
|% 7,44
|
|EREGL
|44,12
|4.172.310.455
|% -0,85
|
|TUPRS
|624,90
|3.319.539.232
|% -0,87
|
|THYAO
|139,80
|3.131.748.735
|% -0,14
|
|KOZAL
|26,60
|3.076.076.083
|% -94,93
|
|KRDMD
|20,66
|4.213.203.642
|% 7,44
|
|KOZAL
|26,60
|3.076.076.083
|% -94,93
|
|EREGL
|44,12
|4.172.310.455
|% -0,85
|
|EKGYO
|7,37
|686.108.192
|% 0,82
|
|AKBNK
|16,00
|1.499.456.786
|% -0,62
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8666
|18,8690
|% 0,12
|
|Euro
|20,0475
|20,0504
|% -0,49
|
|Sterlin
|22,4553
|22,5679
|% -0,34
|
|Frank
|20,1558
|20,2773
|% -0,60
|
|Riyal
|5,0152
|5,0403
|% 0,11
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.829
|-7,42
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|-4,98
|
|Cumhuriyet
|7.502
|7.616
|-19,00
|
|Tam
|7.538
|7.593
|-63,00
|
|Yarım
|3.683
|3.716
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.841
|1.858
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|21,34
|21,36
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|12,93
|12,95
|-0,14
|
|B. Petrol
|82,47
|82,47
|-2,67
|
Seans Raporu
15:47
daha fazla
-
16:02DESA
Yüzde 9.98 oranında artışla 52.35 lira fiyatla işlem gören hissede 243, 584 adet işlem
-
16:01EMKEL
Yüzde -3.39 oranında düşüşle 4.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 928, 805 adet işlem
-
16:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 41 artarak (% 0.15 ) 5, 619
-
16:00XU100
Endeks 5, 009 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 46, 448.00 milyon TL de
-
16:00GEREL
Yüzde 8.46 oranında artışla 9.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 038, 960 adet işlem