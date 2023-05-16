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***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

16.05.2023 17:52
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

BVM - Allbatross Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon ( Hisse Senedi Yoğun Fon) güncel izahnamesi ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151731


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POLTK 2.443,10 6.672.144 % 10,00  
EGPRO 73,70 72.998.126 % 10,00  
BVSAN 43,40 77.131.983 % 9,98  
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Tam 9.062 9.312 -93,40  
Yarım 4.441 4.604 -67,00  
Çeyrek 2.214 2.295 -41,00  
Gümüş.Ons 23,67 23,70 -0,40  
Gümüş Gr. 15,01 15,03 -0,21  
B. Petrol 74,72 74,72 -0,51  
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