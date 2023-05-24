***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
24.05.2023 10:25
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Allbatross Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) izahnamesi ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153287
BIST
13:204.454
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -17,16
|Açılış
|: 4.477
|
|Önceki Kapanış
|: 4.471
|
4.524
En Düşük
4.449
13:2019,8976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0409
|Açılış
|: 21,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2000
|
19,9005
En Düşük
19,8142
13:2021,4124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0108
|Açılış
|: 22,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,8000
|
21,4970
En Düşük
21,3426
13:201.263,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,87
|Açılış
|: 1.263,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260,30
|
1.265,51
En Düşük
1.258,44
BIST En Aktif Hisseler13:20
|RODRG
|48,90
|16.531.477
|% 9,99
|
|VANGD
|6,94
|8.724.909
|% 9,98
|
|CANTE
|23,40
|103.523.665
|% 9,96
|
|IDEAS
|24,54
|3.581.721
|% 9,95
|
|ULUSE
|124,00
|24.810.029
|% 9,93
|
|SAMAT
|23,46
|50.314.871
|% -9,98
|
|MARKA
|23,50
|511.877
|% -9,96
|
|SDTTR
|110,10
|199.379.251
|% -7,40
|
|POLTK
|2.620,40
|46.091.264
|% -6,93
|
|CMENT
|51,45
|76.835
|% -6,28
|
|SASA
|50,80
|2.379.695.810
|% 1,60
|
|THYAO
|133,20
|1.361.258.134
|% -0,89
|
|ISCTR
|10,38
|1.296.585.539
|% 0,10
|
|KCHOL
|74,00
|872.851.031
|% -1,46
|
|KOZAL
|19,23
|825.510.276
|% 2,34
|
|ISCTR
|10,38
|1.296.585.539
|% 0,10
|
|ODAS
|5,86
|516.480.403
|% 2,99
|
|EKGYO
|6,28
|551.419.130
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,82
|542.286.032
|% 0,11
|
|SASA
|50,80
|2.379.695.810
|% 1,60
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8786
|19,8976
|% 0,21
|
|Euro
|21,3838
|21,4124
|% 0,05
|
|Sterlin
|24,5450
|24,6681
|% -0,07
|
|Frank
|21,9313
|22,0634
|% 0,02
|
|Riyal
|5,2865
|5,3130
|% 0,20
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.976
|0,54
|
|Altın Gr.
|1.263
|1.263
|3,02
|
|Cumhuriyet
|9.442
|9.585
|24,00
|
|Tam
|9.364
|9.621
|-7,20
|
|Yarım
|4.638
|4.751
|-50,00
|
|Çeyrek
|2.312
|2.368
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,42
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,97
|14,99
|0,02
|
|B. Petrol
|78,23
|78,23
|1,39
|