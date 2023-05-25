***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
25.05.2023 11:35
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Allbatross Portföy Gıda ve İçecek Sektörü Hisse Senedi Serbest(TL) Fon ( Hisse Senedi Yoğun Fon) İzahnamesi ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153747
BIST
13:044.457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 32,11
|Açılış
|: 4.440
|
|Önceki Kapanış
|: 4.425
|
4.471
En Düşük
4.418
13:0419,9263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0366
|Açılış
|: 21,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3000
|
19,9330
En Düşük
19,8779
13:0421,4474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0684
|Açılış
|: 22,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,9000
|
21,5288
En Düşük
21,3598
13:041.256,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,67
|Açılış
|: 1.256,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,92
|
1.258,75
En Düşük
1.250,74
BIST En Aktif Hisseler13:02
|KLRHO
|27,72
|36.865.961
|% 10,00
|
|OSMEN
|68,45
|12.618.567
|% 9,96
|
|SMRTG
|74,60
|129.325.725
|% 9,95
|
|AVOD
|2,90
|43.613.983
|% 9,85
|
|MTRKS
|34,00
|46.486.846
|% 9,25
|
|SAMAT
|21,12
|55.056.291
|% -9,97
|
|MARKA
|21,16
|334.265
|% -9,96
|
|AVHOL
|26,16
|117.269.349
|% -5,83
|
|RODRG
|46,10
|59.270.446
|% -5,73
|
|BURVA
|36,70
|67.599.508
|% -4,33
|
|THYAO
|135,50
|1.788.473.829
|% 2,03
|
|SASA
|49,48
|1.487.128.408
|% -2,31
|
|ISCTR
|10,39
|781.330.101
|% 1,76
|
|EUPWR
|79,40
|767.171.451
|% 2,65
|
|AKBNK
|14,34
|699.413.576
|% 2,80
|
|ISCTR
|10,39
|781.330.101
|% 1,76
|
|EKGYO
|6,26
|409.927.903
|% 1,46
|
|YKBNK
|8,90
|526.868.762
|% 2,18
|
|AKBNK
|14,34
|699.413.576
|% 2,80
|
|KLGYO
|2,07
|87.354.530
|% 6,70
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9220
|19,9261
|% 0,18
|
|Euro
|21,4288
|21,4739
|% 0,44
|
|Sterlin
|24,5842
|24,7075
|% 0,25
|
|Frank
|21,9077
|22,0396
|% 0,08
|
|Riyal
|5,2960
|5,3226
|% 0,16
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|4,21
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|4,51
|
|Cumhuriyet
|9.294
|9.434
|-130,00
|
|Tam
|9.245
|9.485
|-130,62
|
|Yarım
|4.535
|4.662
|-56,00
|
|Çeyrek
|2.274
|2.331
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,13
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,80
|14,82
|0,06
|
|B. Petrol
|77,33
|77,33
|-1,03
|