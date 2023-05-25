***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAllbatross Portföy Gıda ve İçecek Sektörü Hisse Senedi Serbest(TL) Fon ( Hisse Senedi Yoğun Fon) İzahnamesi ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153747BIST