Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

19.07.2023 09:42
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Allbatross Portföy Aydın Hisse Senedi Serbest (TL) Fon ( Hisse Senedi Yoğun Fon)'un izahnamesi ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173296


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:546.385
Değişim :  0,32% |  20,37
Açılış :  6.370  
Önceki Kapanış :  6.365  
En Düşük
6.300 En Yüksek
6.401
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:54
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UFUK 83,85 7.950.363 % 9,97  
EUYO 18,23 3.456.280 % 9,95  
ANELE 7,08 31.191.401 % 9,94  
EDIP 17,25 28.442.978 % 9,94  
OYAYO 25,46 64.074.288 % 9,93  
daha fazla
10:54 Alış Satış %  
Dolar 26,9275 26,9330 % 0,05  
Euro 30,2479 30,2706 % 0,26  
Sterlin 34,7771 34,9515 % -0,58  
Frank 31,2432 31,4314 % -0,05  
Riyal 7,1561 7,1920 % 0,04  
daha fazla
10:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.978 1.979 -0,17  
Altın Gr. 1.713 1.714 0,93  
Cumhuriyet 11.565 11.739 512,00  
Tam 11.196 11.460 -14,00  
Yarım 5.581 5.756 -7,00  
Çeyrek 2.799 2.878 -4,00  
Gümüş.Ons 25,04 25,07 0,00  
Gümüş Gr. 21,66 21,68 -0,03  
B. Petrol 79,52 79,52 -0,11  
Seans Raporu 10:54
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru