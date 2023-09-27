***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
27.09.2023 13:07
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.09.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Allbatross Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon'un izahnamesi ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197596
BIST
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13:238.233
En Düşük
|Değişim
|: -0,11%
|| -8,98
|Açılış
|: 8.275
|
|Önceki Kapanış
|: 8.242
|
8.198
En Yüksek
8.299
13:2327,3009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0573
|Açılış
|: 27,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2800
|
27,6466
En Düşük
27,1886
13:2328,8574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0548
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,5824
En Düşük
28,5942
13:231.664,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,72
|Açılış
|: 1.664,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,31
|
1.687,69
En Düşük
1.660,17
BIST En Aktif Hisseler13:23
|REEDR
|14,96
|836.655.542
|% 10,00
|
|SELVA
|18,70
|21.309.361
|% 10,00
|
|YEOTK
|286,00
|1.096.628.133
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.155,50
|129.891.082
|% 10,00
|
|EDATA
|16,72
|136.636.588
|% 10,00
|
|ADGYO
|32,80
|862.229.454
|% -9,99
|
|MIATK
|640,50
|65.418.108
|% -9,99
|
|SNKRN
|27,30
|2.200.626
|% -7,39
|
|SNPAM
|43,42
|802.011
|% -7,14
|
|CMENT
|196,00
|166.132
|% -6,84
|
|THYAO
|231,20
|5.967.223.625
|% 1,63
|
|TUPRS
|163,90
|5.021.725.578
|% -3,42
|
|SASA
|48,90
|2.612.971.001
|% -3,07
|
|KONTR
|328,30
|2.306.688.378
|% 2,43
|
|GESAN
|107,60
|2.116.520.185
|% 4,36
|
|ZOREN
|5,28
|1.179.014.090
|% -2,40
|
|EKGYO
|8,10
|1.416.987.191
|% 1,00
|
|KATMR
|2,46
|424.078.396
|% 6,96
|
|SKBNK
|6,54
|1.114.409.649
|% 0,62
|
|ADESE
|2,44
|389.495.926
|% 0,00
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2941
|27,3009
|% 0,21
|
|Euro
|28,8416
|28,8574
|% 0,19
|
|Sterlin
|33,0720
|33,2379
|% 0,27
|
|Frank
|29,6606
|29,8393
|% 0,20
|
|Riyal
|7,2562
|7,2926
|% 0,31
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-4,99
|
|Altın Gr.
|1.663
|1.664
|0,20
|
|Cumhuriyet
|11.296
|11.466
|-43,00
|
|Tam
|11.060
|11.134
|-24,00
|
|Yarım
|5.547
|5.590
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.765
|2.795
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,87
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|20,02
|20,05
|0,03
|
|B. Petrol
|93,44
|93,44
|1,01
|