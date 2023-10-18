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***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

18.10.2023 18:16
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Allbatross Portföy Arya Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) 'un izahnamesi ektedir.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207565


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
INGRM 412,60 425.092.828 % 10,00  
HKTM 75,35 345.401.042 % 10,00  
MAALT 1.199,50 538.267.058 % 10,00  
MRSHL 1.476,40 716.052.861 % 10,00  
AVTUR 8,47 18.347.574 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 28,0033 28,0101 % 0,27  
Euro 29,5049 29,5391 % -0,14  
Sterlin 33,9226 34,0927 % -0,10  
Frank 31,0430 31,2300 % 0,37  
Riyal 7,4453 7,4827 % 0,20  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.945 1.945 22,01  
Altın Gr. 1.751 1.751 22,23  
Cumhuriyet 12.160 12.344 232,00  
Tam 11.841 11.962 191,00  
Yarım 5.939 6.004 96,00  
Çeyrek 2.960 3.002 48,00  
Gümüş.Ons 22,79 22,82 0,00  
Gümüş Gr. 20,50 20,53 0,02  
B. Petrol 91,13 91,13 1,23  
Seans Raporu 18:05
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