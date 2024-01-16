***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
16.01.2024 13:57
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Allbatross Portföy Atmaca Hisse Senedi Serbest Özel Fon ( Hisse Senedi Yoğun Fon) izahnamesi ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240824
BIST
'
14:098.034
En Düşük
|Değişim
|: -0,12%
|| -9,76
|Açılış
|: 8.063
|
|Önceki Kapanış
|: 8.044
|
7.995
En Yüksek
8.090
14:0930,1035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0403
|Açılış
|: 30,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1100
|
30,3207
En Düşük
29,9740
14:0932,7949
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,1729
|Açılış
|: 32,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,4453
En Düşük
32,6927
14:091.974,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -13,39
|Açılış
|: 1.974,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.987,80
|
1.997,97
En Düşük
1.971,43
BIST En Aktif Hisseler14:07
|KBORU
|77,55
|828.316.784
|% 10,00
|
|DARDL
|6,06
|65.597.208
|% 9,98
|
|MEGMT
|36,20
|217.063.335
|% 9,96
|
|DIRIT
|12,75
|1.248.208
|% 9,91
|
|YAYLA
|7,90
|14.073.994
|% 9,87
|
|ISBTR
|481.005,00
|962.010
|% -10,00
|
|EMNIS
|79,75
|198.361
|% -9,99
|
|SNPAM
|105,70
|7.002.763
|% -6,46
|
|EKOS
|55,35
|1.115.987.160
|% -6,03
|
|DERIM
|15,99
|5.405.896
|% -5,72
|
|THYAO
|250,00
|3.209.021.434
|% -1,28
|
|ISCTR
|25,38
|2.637.047.531
|% 0,71
|
|AKBNK
|41,84
|2.336.974.420
|% -3,10
|
|EREGL
|44,52
|2.124.975.365
|% 1,04
|
|TCELL
|64,60
|1.930.486.070
|% 3,61
|
|ODAS
|8,51
|1.026.773.411
|% 0,83
|
|EKGYO
|8,39
|974.224.193
|% 1,45
|
|SKBNK
|5,15
|549.223.795
|% 6,19
|
|KATMR
|2,18
|233.229.689
|% -0,46
|
|ISCTR
|25,38
|2.637.047.531
|% 0,71
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0995
|30,1051
|% 0,14
|
|Euro
|32,7815
|32,7951
|% -0,52
|
|Sterlin
|37,8963
|38,0863
|% -0,65
|
|Frank
|34,8203
|35,0300
|% -0,43
|
|Riyal
|8,0024
|8,0425
|% 0,14
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,00
|23,03
|% 0,66
|
|Platin
|906,88
|907,88
|% 0,66
|
|Paladyum
|959,19
|963,03
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,84
|78,84
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,60
|2.039,90
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:07
daha fazla
-
14:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 3 kaybederek (% -0.28 ) 8, 702
-
14:22
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, ODAS, EKGYO
-
14:22
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, ISBTR, EMNIS
-
14:22
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, KBORU, ARTI
-
14:22
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ISCTR, AKBNK