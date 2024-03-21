***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
21.03.2024 16:09
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.03.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Allbatross Portföy Esin Serbest Fon güncel izahnamesi ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261052
BIST
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16:219.141
En Düşük
|Değişim
|: 2,07%
|| 185,39
|Açılış
|: 9.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.955
|
9.020
En Yüksek
9.151
16:2131,9944
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -0,3770
|Açılış
|: 32,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1600
|
32,4425
En Düşük
31,8776
16:2135,0483
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -0,3349
|Açılış
|: 35,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,9000
|
35,7180
En Düşük
34,8739
16:212.268,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -4,89
|Açılış
|: 2.268,99
|
|Önceki Kapanış
|: 2.273,88
|
2.317,10
En Düşük
2.261,80
BIST En Aktif Hisseler16:19
|RODRG
|99,00
|23.855.159
|% 10,00
|
|QNBFL
|189,20
|23.477.948
|% 10,00
|
|RYSAS
|35,22
|30.120.156
|% 9,99
|
|EKIZ
|78,70
|4.200.219
|% 9,99
|
|FMIZP
|339,25
|183.093.882
|% 9,97
|
|PEKGY
|17,42
|403.581.490
|% -9,97
|
|CASA
|99,75
|10.511.001
|% -9,97
|
|AKYHO
|6,34
|181.648.823
|% -9,94
|
|BEGYO
|4,76
|1.202.717.812
|% -9,68
|
|DERHL
|10,66
|189.834.053
|% -8,50
|
|THYAO
|284,00
|12.729.850.461
|% 2,07
|
|YKBNK
|25,90
|8.027.297.520
|% 6,15
|
|AKBNK
|45,24
|7.146.212.012
|% 6,10
|
|ISCTR
|11,20
|5.208.438.383
|% 4,38
|
|EREGL
|44,08
|4.542.580.747
|% 0,69
|
|ISCTR
|11,20
|5.208.438.383
|% 4,38
|
|YKBNK
|25,90
|8.027.297.520
|% 6,15
|
|BEGYO
|4,76
|1.202.717.812
|% -9,68
|
|EKGYO
|10,60
|2.604.759.244
|% -1,58
|
|ZOREN
|5,51
|1.088.596.012
|% -1,61
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9706
|32,0011
|% -1,14
|
|Euro
|34,9525
|35,0061
|% -1,07
|
|Sterlin
|41,5432
|41,7514
|% -1,75
|
|Frank
|36,4275
|36,6101
|% -2,31
|
|Riyal
|8,7053
|8,7489
|% -1,27
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,26
|25,28
|% 0,66
|
|Platin
|915,52
|917,16
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.024,26
|1.027,44
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,73
|85,73
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.198,82
|2.199,16
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:19
daha fazla
-
16:34XU100
Endeks 9, 138 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 05 üstünde . İşlem hacmi 108, 998.00 milyon TL de
-
16:32SDTTR
Yüzde 9.96 oranında artışla 361.50 lira fiyatla işlem gören hissede 871, 307 adet işlem
-
16:31AKBNK
Yüzde 5.96 oranında artışla 45.18 lira fiyatla işlem gören hissede 161, 710, 983 adet işlem
-
16:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ODAS, GUBRF, EKGYO
-
16:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 189, 72 artarak (% 2.41 ) 8, 052