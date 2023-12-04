Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı

04.12.2023 18:17
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı


***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )

Türkçe
Kredi Kullanımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Alınan Kredi Tablosu

Açıklamalar

Allbatross Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) hesabına 1 gecelik kredi kullanılmıştır.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,

Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 173.783 TL % 0 04/12/2023 05/12/2023 -



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222101


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:058.087
Değişim :  0,76% |  60,97
Açılış :  8.051  
Önceki Kapanış :  8.026  
En Düşük
7.962 En Yüksek
8.108
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKOS 33,00 137.614.917 % 10,00  
FONET 34,10 103.397.395 % 10,00  
HUBVC 10,34 44.741.926 % 10,00  
LINK 231,00 56.285.296 % 10,00  
OZSUB 27,50 94.843.878 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 28,8916 28,9430 % 0,16  
Euro 31,2850 31,3105 % -0,48  
Sterlin 36,3541 36,5364 % -0,71  
Frank 32,9710 33,1696 % -0,41  
Riyal 7,6859 7,7245 % 0,08  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,50 24,54 % 0,66  
Platin 920,19 921,69 % 0,66  
Paladyum 973,96 979,98 % 0,66  
Brent Pet. 78,28 78,28 % 0,66  
Altın Ons 2.025,14 2.025,44 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru